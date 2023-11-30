賈永婕排到半夜也要吃　師大分部「神之臭豆腐」開店面了

▲師大分部臭豆腐是許多老饕的口袋名單。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）



記者鄒鎮宇／綜合報導

師大分部臭豆腐是許多老饕的口袋名單，又因晚上10點營業、一週只賣兩天，本就難以買到品嘗，加上藝人賈永婕認證「神之臭豆腐」後，更是一盤難求。沒想到，「神之臭豆腐」近日終於開設店面，造福了想朝聖又不知道該怎麼找的饕客。

「神之臭豆腐」的餐車通常會在晚間10點後出現在師大分部後門的牆邊，因此又被稱為「師大分部臭豆腐」，店家會透過line群通知營業時間及接受熟客們的預訂，如果沒有加入line群，只能到現場碰碰運氣，但不一定吃得到。師大分部臭豆腐因為炸過2、3次，所以口感比較紮實，但裡面仍有滿滿的豆腐，不會出現中空的情形。

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▲藝人賈永婕大讚臭豆腐好吃。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）



藝人賈永婕過去曾在臉書發文表示，她跟老公晚上11時30分出發，到師大附近看到一台發財車後開始排隊，直到晚上12點才拿到熱騰騰的臭豆腐開始享用，「直接站在路邊配上他們自製的辣椒醬還有泡菜一口接著一口，臭豆腐是非常酥脆的口感，聽說是炸了三次，如果你不喜歡太酥脆也可以只要炸一次的口感！天啊半夜12:00女神是不可能吃東西啦！破功破功」。

據《NOWnews今日新聞》報導，「神之臭豆腐」近日在永和福和路352號開設店面，營業時間為每周一至五的下午3點，賣完為止，發財車仍會到師大分部營業。另外，售價部分是小份60元，大份80元。