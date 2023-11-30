　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢　屬兔財富中年達高峰

4生肖晚年最好命。（示意圖／PIXABAY）

▲命理專欄點名4生肖晚年會很好命。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

在這個瞬息萬變的世界裡，每個人都期盼著晚年的幸福和滿足。命理專欄《搜狐網》即點名4生肖晚年最好命，他們用智慧和勇氣打拚人生，不但累積了財富，有可能會家財萬貫，而且子孫滿堂，幸福會隨之而來。

生肖馬

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬馬的人追求完美，做事踏實，認真負責。無論多苦多累，他們都不會輕易妥協，他們也善於發現商機，有了財神的加持，他們會幸運、成功。他們年紀越大，就會越富有，你的餘生將不再有貧窮的機會，你將享受無盡的榮耀和財富。

生肖龍

龍年出生的女性聰明、健康，似乎有取之不盡的精力。儘管他們擁有非凡的能力，但仍然逃脫不了貧窮的命運，年輕的時候，因為沒有親人，沒有朋友，受了很多苦，很多事情太依賴自己的努力，因此，當他們到了一定的年齡，透過自己的努力，收入會增加，事業發展會穩定良好，尤其是晚年，會過著非常幸福的生活。

生肖蛇

屬蛇的女生對生活的要求非常高，懂得享受生活。除了工作和家務事之外，他們經常花時間做自己喜歡的事情，他們不只把自己打扮得漂漂亮亮的，還常常鍛鍊身體，與朋友跳舞或旅行，每天都過著充實的生活，所以年紀越大就越開朗樂觀。

生肖兔

兔年出生的人大器晚成，不過，這並不影響他們的生活，因為他們擁有深厚的潛力，一旦時機來臨時，便能充分發揮，財富會在中年時達到頂峰，並以勇氣和智慧，創造美好的晚年，幸福指數飆升，過著令人羡慕的好日子。

延伸閱讀
入厝聽咳嗽聲…「管理員1句話」他勸快搬　友猝死家中！鎖匠：這戶已開過2次
已婚影帝KTV廁所「親密互動嫩模」…被服務生撞見　線索全曝光：2字
有片／尼加拉瀑布美加邊境「賓利高速噴飛」　夫妻為趕演唱會肇事喪命

ET快訊
「包青天」金超群腦瘤動刀72歲近況曝！　何家勁嘆：差一點了…
太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞
《孤獨的美食家》現身饒河夜市！松重豐「品嚐台灣小吃」畫面曝
高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了
驚悚撞擊瞬間曝！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底
台北市再開一家！人氣自助餐廳「島語」傳進駐大巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢　屬兔財富中年達高峰

別跟錢過不去！高雄發錢「最高1萬」5千人還沒領　1／2最後期限

年輕妹子「超愛1外型對象」　他驚呆：太Man沒市場！網炸鍋

遇到SARS和新冠！他感嘆「7年級特別衰」　網戰翻：開場就地獄難度

高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了

不買快速通關玩東京迪士尼！過來人「推最頂玩法」：一次滿足

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動　單身「虎」桃花朵朵開

超馬傳奇關家良一17天完成跑步環台　淚崩祈求世界和平

防進口牡蠣「洗產地」混台灣蚵　食安辦12月啟動產地標示稽查

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢　屬兔財富中年達高峰

別跟錢過不去！高雄發錢「最高1萬」5千人還沒領　1／2最後期限

年輕妹子「超愛1外型對象」　他驚呆：太Man沒市場！網炸鍋

遇到SARS和新冠！他感嘆「7年級特別衰」　網戰翻：開場就地獄難度

高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了

不買快速通關玩東京迪士尼！過來人「推最頂玩法」：一次滿足

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動　單身「虎」桃花朵朵開

超馬傳奇關家良一17天完成跑步環台　淚崩祈求世界和平

防進口牡蠣「洗產地」混台灣蚵　食安辦12月啟動產地標示稽查

年末最強禮物推薦！奧森清「香氛牌卡禮盒」、簡單聯名組還附上足浴袋

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

呼吸道疾病恐大流行！藥局傳缺藥？食藥署：已整備相關藥物

陳時中冒雨力挺謝佩芬　談居住正義：虛心檢討住宅政策

大巨蛋投手丘仍有落差　林宗成：緊急商請統一場務處理

南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

2023年台灣最愛歌曲排行榜公開　多首 K-Pop 霸榜

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢　屬兔財富中年達高峰

祝11年好友登記結婚！　她扮天線寶寶送驚喜♡

生活熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

12月新制懶人包　高鐵早鳥票實名制

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

年終5個月空服員嫌太少　工會：至少要10個月

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

發票存「載具vs會員」哪個中獎機率高？內行曝關鍵

5歲童畫「想像朋友」嚇壞保母！

更多熱門

相關新聞

相親3次都被問祖產！竹科男遇奇葩女提4要求傻眼

相親3次都被問祖產！竹科男遇奇葩女提4要求傻眼

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，因此許多人會靠相親找對象。一名竹科工程師透露，自己最近參加幾場相親，對象竟然連祖產都問，其中一人更誇張，不僅要求他婚後薪水全上繳，且每天只給300元當生活費，還驕傲地說姊夫每天只有200元，讓他當場傻眼。

考上國營請吃熱炒！他「沒做這事」竟惹哭女友

考上國營請吃熱炒！他「沒做這事」竟惹哭女友

撞球館妹子超衰！小蠻腰遭重擊+再補一球K頭

撞球館妹子超衰！小蠻腰遭重擊+再補一球K頭

面試科技廠！妹子「1原因沒上」怒喊羞辱人

面試科技廠！妹子「1原因沒上」怒喊羞辱人

東部海灘驚見上千隻「世界第3毒生物」！

東部海灘驚見上千隻「世界第3毒生物」！

關鍵字：

搜狐網晚年好命周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

《超偶》張龍捐肝救父！

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面