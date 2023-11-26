嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

▲嘉義市政府推動十大旗艦計劃「舊城創新生」，中正路「二通商圈」商圈17家廠商。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府推動十大旗艦計劃「舊城創新生」，為中正路「二通商圈」開創嶄新樣貌與活力！文化局首度引入「街角館」概念，徵選補助與輔導17間「二通生活圈街角館」，今(25)日正式公開，並舉辦「打開二通—嘉義市二通生活圈街角館成果展」，呈現二通老街豐富生命力和精彩故事，黃敏惠市長與17間店家主理人共同樂，分享見證二通文化煥發生新故事，帶來地方創生的新力量。

「整個嘉義市就是一座城市博物館。」嘉義市長黃敏惠親自出席「二通生活圈街角館成果展」開幕儀式，用心聆聽每間街角館主理人分享老店創生作為與營造成果後感動表示，嘉義市明年即將邁入建城第320年，「二通不老，它是創新；它很老，但是老的剛剛好。」市府在舊城創新生的施政理念下，跨局處開創舊城區嶄新樣貌，讓我們看見嘉義市這片土地上豐富的人文故事精采綻放，歡迎大家一起來感受二通生活圈街角館的美好。

黃敏惠市長進一步指出，正如《嘉義小旅行》作家陳俊文老師所說，很多地方都有老街，然而有著深厚文化底蘊的老街二通始終靜靜守護著所有嘉義市市民。現在市府已經著手多項軟硬體建設，透過「尋畫風景、尋味路徑、尋藝探奇」等三個主軸，活化二通生活圈和17個街角館。嘉義人很樸實，雖然不擅於表達，但是當對的時候，就會展現無比的熱情和歡喜，誠摯邀請大家來嘉義市，火車站前走幾步就能進入二通，分享好吃、好玩、好有味道的故事。

今日成果展中，邀請BLAXK布蕾可絲婚紗、傳承五代的「嘉義針車行」、「阿榮師啤酒鴨」以及「永昌行」等4家店家主理人分享策展故事。

永昌行第四代主理人董耀鴻提到，永昌行傳承至今至今走過90多個年頭，很感謝市府近年振興二通街區的努力。永昌行先前曾提出計劃，爭取市府建設處補助，引入專業設計重新規劃老店形象，提升硬體；二通生活圈街角館成果展則發掘老店的文化與生命。他分享，市府的積極溝通總能為他與父親董建志在意見相左時整理出共通點，董建志對分享老店及在地故事的態度，從起初懷疑「有人想聽嗎？」，到感受訪客對老店歷史的讚嘆與正面回饋下改變。現在父親董建志不僅樂於解說、分享二通歷史，甚至還會自己發掘與訪客分享主題。透過計畫串聯二通街區多間充滿歷史與故事的風格店家，更讓他感受到二通街區注入文化能量後的不同。

文化局表示，嘉義市「打開二通」二通生活圈街角館營造計畫，立基於「舊城創新生」的脈絡下，文化局以「街角館」概念，共徵選補助17間二通老街上的具體經營店家，一起發掘二通歷史或在地店家故事，透過展示、導覽、工藝及飲食呈現給大家。另外，建設處也以「新二通舊興中派出所改造青創基地計畫」、「新二通文創街區產業創新提升計畫」等計畫，推動二通特色店家形象再造，透過青年創業獎勵補助引入創業活水，累積街區品牌能量，挹注資源協助在地店家。

「打開二通」計畫，以中正路與鄰近街道區域作為「城市博物館」延伸展場，以「尋畫風景」、「尋味路徑」、「尋藝探奇」三大策劃主軸。尋畫是尋找二通老街上的各種藝術風景；尋味是尋找二通老街上的氣味和美食；尋藝則是尋找二通老街上的工藝。透過BLAXK布蕾可絲、大益糖菓店、方塊土司、永昌行、成利電器行、里響咖啡、林聰明沙鍋魚頭、花樂食堂、金和泰五穀農產、阿榮師啤酒鴨、品安豆花店、峇曼滷製所、活泉人文館、桃城手捏壺創作館、益昌山產行、嘉義針車行、榮哥の柑仔店等17間「二通生活圈街角館」呈現給大眾，進而打造出引領民眾體驗具有在地知識的「二通新生活風格」街角館。

文化局盧怡君局長表示，期待透過一間間承載著二通文化的街角館，創意再現在地智慧、知識與文化，提供更優質多元的文化體驗與服務，進而建構地方永續發展。「打開二通—嘉義市二通生活圈街角館成果展」展期自11月25日至12月10日，邀請民眾走入典藏於巷弄的生活記憶，打開隱藏於街角的神祕後場，探索深藏於日常的生活智慧，最後外帶一份專屬於嘉義市的美好。二通街角館成果展期間，亦推出6場週末限定走讀、13場街角館主題體驗，部分活動須事先報名，詳細活動訊息請見嘉義市立博物館官方網站教育資源專區「街角館─打開二通（112年）」。(https://museum.chiayi.gov.tw/Education/StreetPoints/Open112.html)。