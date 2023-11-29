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社會 社會焦點 保障人權

未停車再開日均違規高達871件　嘉義市這路口科技執法上線

▲▼ 嘉義市「停車再開」新科技執法，。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市「停車再開」新科技將於國華街、崇文街口執法。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局鑑於國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，且自105年起辦理多次會勘研議改善方案，並增加交通桿、反射鏡、劃設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，迄110年底交通部運輸研究所再次列為高風險路廊，次(111)年辦理道安會勘研議設置號誌，惟因路口過小及無妥適地點，致無法設置，亟需借助科技執法提醒駕駛人正確用路行為，以有效防制事故發生，確保所有用路人安全。

▲▼ 嘉義市「停車再開」新科技執法，。（圖／嘉義市警局提供）

警察局統計108年至112年10月止，國華街、崇文街口發生交通事故41件；肇因涉未依規定停車再開（未依規定讓車等）計40件；酒駕失控1件，顯示該路口事故持續居高不下。經於112年10月26日設置完成啟用分析至11月8日止，民眾駕駛汽機車行經該路口「未停車再開」違規計12,194件、日平均高達871件；經於11月9日起至21日實施宣導後，違規計6,813件、日平均524件，較宣導前日平均減少347件（降幅39.8%），後續將強化於鄰近學校、里鄰發放宣導單提醒用路人注意並遵守道路交通安全規則。

▲▼ 嘉義市「停車再開」新科技執法，。（圖／嘉義市警局提供）

警察局局長陳炯旭表示，提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，是大家共同的目標，敬請用路人配合協助宣導，行近無號誌路口應注意「停」、「讓」標誌，不超速、不闖紅燈、不違規停車，減少車禍發生，保護市民生命財產安全，營造良好市容景觀，共同維護安全用路環境，型塑宜居城市美麗「嘉」園。

▲▼ 嘉義市「停車再開」新科技執法，。（圖／嘉義市警局提供）

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