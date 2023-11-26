嘉義阿公抱孫路邊聊天　遭酒駕男撞倒！8月大嬰拋飛花圃腦出血

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市林森東路25日23時07分發生嚴重車禍，一對祖孫遭一輛失控的轎車撞倒，嘉義市消防局獲報後，立即派遣第二消防大隊東區分隊救護車及救助器材車出勤前往搶救。肇事24歲葉姓男子酒測超標。

▲嘉義市市區發生失控車撞倒祖孫，8個月大幼童被拋飛至路旁花圃旁 。（圖／嘉義市消防局提供）

救護人員到達現場時發現係是汽車與民眾發生交通事故，1名男性(51歲)傷者表示，剛剛抱著孫子(約8個月大)在門口與鄰居聊天，突然左側一台自小客車失控朝他這個方向撞過來，並波及路旁其他車輛，該車尾全毀並推移數公尺遠，傷者懷中襁褓拋飛至路旁花圃旁，一旁鄰居見狀先救起嬰兒查看並安撫，傷者旁邊有幾位熱心民眾幫忙交通管制以及照顧傷患。

救護人員立即將嬰兒接手評估，並交由蘭潭分隊支援協助處理，救護人員進行評估發現，王姓阿公左大腿閉鎖性骨折，全身多處擦傷、頸椎壓痛，救護人員立即給予頸圈長背板固定、清洗傷口、包紮止血等救護處置，男嬰則是頭顱骨折腦出血，後續送往嘉義基督教醫院續作診治。現場車禍事故肇事原因，交由警方調查中。

嘉義市政府消防局呼籲民眾，駕駛車輛應注意行車安全並依速限行駛，提高警覺保持防禦駕駛之觀念，確實遵守交通號誌，多加注意左右來車動向，以確保自身及他人行車安全。​

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