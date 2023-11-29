邊泡邊吃？日本澡堂推「豚骨拉麵湯浴池」　網不買單：噁心

▲員工將豚骨湯倒入浴缸中攪拌。（圖／推特 @livedoornews）

圖文／CTWANT

日本有家老字號澡堂「小杉湯」於近日宣布要將拉麵及泡湯結合，也就是直接將豚骨湯倒入澡堂浴缸裡，稱其為「博多豚骨拉麵湯浴池」，並PO出影片吸引客人。但在大力宣傳後，網友則表明不買單，直批很「噁心」，並質疑澡堂的衛生問題，而後業者則表示為了排除疑慮，還是決定取消豚骨拉麵湯浴池。

據日媒《J-CAST NEWS》報導，位於東京都高圓寺地區的「小杉湯」於28日在X平台（前推特）上發布了員工將豚骨湯倒入浴缸中攪拌的影片，影片中有人將湯倒入浴缸的熱水中，另人則負責攪拌。並預告將在28、29日限定推出「博多豚骨拉麵湯浴池」，此次活動則是與拉麵店「健太拉麵」一同合作。

在另篇文章中，小杉湯則介紹浴池的細節，表示加進浴缸裡的是「豚骨白湯湯粉」，氣味不太濃，甚至可以當熱水喝。但在大力宣傳後，網友則對此十分不買單，直言「這是什麼公共浴池？」、「他們真的在裡面放豚骨嗎…？」、「噁心」，質疑澡堂的衛生問題，但也有人表示「我很想去！」。

在輿論不斷升溫下，小杉湯則於29日上午刪除了宣傳文，強調「雖然我們在衛生管理方面採取了充分的預防措施，但為了讓大家能夠安心、舒服的泡澡，我們取消了原定於今天推出的博多拉麵浴池。」

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