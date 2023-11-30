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公館天降磁磚再砸招牌！碎屑噴飛彈路面　騎士輾過慘雷殘

北市中正區汀州路三段29日下午發生一起磁磚掉落事故，造成路過騎士不慎輾到當場慘摔。（圖／翻攝畫面）

▲北市中正區汀州路三段29日下午發生一起磁磚掉落事故，造成路過騎士不慎輾到當場慘摔。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市中正區汀州街三段29日下午15時50分許發生一起事故意外，該段路上一棟住宅其6樓磁磚突然脫落，當場砸中下方三樓的花盆與二樓店家的招牌，碎屑因此散落在人行道上與路面，造成一名騎車路過的女子不慎輾壓過碎屑，失去平衡當場倒地，所幸其僅擦傷，緊急送醫後並無大礙。

北市中正區汀州路三段29日下午發生一起磁磚掉落事故，造成路過騎士不慎輾到當場慘摔。（圖／翻攝畫面）

▲北市中正區汀州路三段29日下午發生一起磁磚掉落事故，造成路過騎士不慎輾到當場慘摔。（圖／翻攝畫面）

初步了解，該棟民宅6樓住家的磁磚突然因不明緣故掉落，進而砸中下方三樓花盆及二樓店家招牌，而部分磁磚、花盆及招牌碎屑也因此掉落在底下的前人行道上，甚至有部分磁磚掉落到路面。

而此時正好有一名行經該處的黃姓女機車騎士經過，其機車恰好輾過掉落在路面上的碎屑，整輛機車因此失去平衡，連人帶車倒在地上，所幸後方駕駛第一時間察覺狀況，並未撞上造成二次事故，而黃姓騎士也因此受有擦挫傷，表明不用叫救護車，後續自行就醫。

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