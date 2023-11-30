用過都說讚！她激推「1神物」遊日必備　內行秒懂：收銀員也愛

▲去過日本的民眾都知道，日本流通的不同幣值的硬幣有很多種。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

近期日幣狂貶持續探底，不少民眾趁勢飛往日本遊玩，不過大量零錢塞滿錢包，讓不少旅客在付錢時一團亂。對此，一名部落客日前發文分享，赴日旅遊「必備神物」，有了它再也不用擔心掏錢慢吞吞。

一名部落客在小紅書發文表示，以往去到日本使用一般的零錢包時，每次買東西結帳總要在一大堆硬幣裡翻找，但自從發現「日幣收納盒」後，大大解決了付錢障礙，結帳更加有效率，讓她忍不住大讚，「去過日本的都知道這玩意兒有多好用。」

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▲原PO分享赴日旅遊必備神物「日幣收納盒」，大大解決旅客錢包掏半天的尷尬窘境。（圖／翻攝自小紅書）

原PO曬出照片，只見日幣收納盒上有6個凹槽，分別放置1圓、5圓、10圓、50圓、100圓、500圓，歸類整理後硬幣再也不會通通混一起，不過原PO也點出，美中不足的地方在於100日圓不夠放，「唯一缺點是100日圓的卡位太少，要是能把5日圓和1日圓的卡位都換成100日圓就好了。」

貼文曝光後，引起網友熱烈迴響，「自從買了這個，我的世界有了光」、「我也是買了這個，出去給錢的時候，收銀員都喜歡這個」、「我帶了這個，同行人都誇我聰明，日本店員都說這個方便又好用」、「這個我自己已經用了好幾年了，告別掏半天錢包的尷尬了。」

不過，也有人提出其他解決方法，「能用卡片就用卡片....解決一切煩惱」、「一般便利商店有自動找零機，我直接一大把硬幣丟進去」、「我都是直接給一堆讓店員自己挑出來。」

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