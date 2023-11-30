日本旅客新年10大出遊地排名　台北躍升第2

▲饒河夜市排隊人潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

文／中央社東京29日綜合外電報導

日本大型旅行社HIS公布日本今年新年期間海外10大人氣旅遊地排名，台灣台北從去年的第7名躍升為第2名，除了距離近之外，台北還有日本人也相當熟悉的夜市美食及溫泉。

日本每日新聞報導，日本即將迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級為季節性流感後的第一個新年假期（日本稱年末年始），讓許多日本民眾可能計畫利用長假出國旅遊。

根據日本大型旅行社HIS公布的新年期間海外旅遊地人氣排行榜，除了過去榜上常客城市排行往上竄外，受到日圓貶值影響，也可以看到排行名次的變化。

韓國首爾繼去年持續高居榜首，主因飛行時間距日本僅約2小時30分，作為離日本近的旅遊景點來說，高人氣始終不墜。另外就是日韓往返航班多、來回機票也便宜，都讓首爾一直受到日本旅客喜愛。

台灣台北從去年的第7名躍升為今年的第2名，排名大躍進主因跟首爾一樣，台北離日本搭機約3小時就能到，距離近也吸引不少日本旅客造訪。

加上台北還有可以享用小籠包跟珍珠奶茶等美食的夜市，及從市區搭乘捷運就能到達的溫泉區新北投，可以讓日本旅客不用住宿就能享受泡湯樂趣。

去年排名第2的夏威夷名列第3，而受到日圓貶值影響，對日本旅客來說出國機票費用大漲，讓低成本航空（LCC）航班大受歡迎。

因此，今年的排行榜中，有LCC航班往來日本的菲律賓宿霧島擠進前10名、排名第8；澳洲凱恩斯（Cairns）也以相同理由擠到第9名。

HIS表示，今年預訂出國行程的日本旅客數，雖然約為2022年同期的2.6倍呈現大幅成長，但若跟疫情前的2019年相比，也僅不過約一半水準。

日本旅客出國旅遊平均費用約19萬2700日圓（約新台幣4萬1000元），跟2022年幾乎相同；至於出國高峰預估在12月19日，返日高峰則落在2024年1月3日。

10大旅遊地名次依序為韓國首爾、台灣台北、美國夏威夷、泰國曼谷、美屬關島、韓國釜山、新加坡、菲律賓宿霧島、澳洲凱恩斯，及法國巴黎。