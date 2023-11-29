桃園翁用機車惡意擋資源回收車　環保局硬起來提告！

▲余姓男子11月7日在新屋區因不滿資源回收車沒幫忙將垃圾提上清潔車，竟以機車擋道洩憤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區余姓男子於11月7日等候清潔車收垃圾時，因不滿清潔隊員沒幫將垃圾提上清潔車，遷怒之下竟以機車惡意擋住後方資源回收車前進，清資源回收車只好繞道繼續前進，當時楊梅警方據報後抄錄余男資料，事後桃園市環保局新屋清潔隊對余男提告，警方偵訊後依妨害公務、強制罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局指出，本案發生於11月7日晚間，新屋區清潔隊沿街收取垃圾時，75歲余姓男子因不滿清潔隊員未幫忙將垃圾提上清潔車，竟憤而將其機車惡意擋在後方資源回收車前，阻擋資源回收車前進路線。清潔隊員為避免引發爭議，只好繞道繼續執行公務，當時新屋分駐所員警到場處理勸告余男，並抄錄齊資料後讓其離去，

但因近期全國清潔隊員執行公務屢屢有不理性民眾發生衝突，桃園市環保局新屋清潔隊於11月20日時前往楊梅警分局新屋分駐所，對余男當日惡意妨害公務行為提告，新屋分駐所受理後通知余男到案說明，余男坦承一時氣憤才將機車擋在後方的資源回收車，警方訊問後依妨害公務、強制罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局呼籲，清潔隊員係依法執行公務，為市民維護市容環境，清運垃圾十分辛苦，民眾不應以自身方便採取不理性脫序行為阻撓，任何妨害公務執行違法行為，警方絕不縱容，將依法究辦。