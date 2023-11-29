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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨內參侯康與賴蕭「只差0.4％」！　朱立倫預告辦15場大造勢

▲▼國民黨中常會，朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（29）日舉行中常會，也是總統登記參選後首次國民黨中常會，黨主席朱立倫透露，黨內的內參民調，國民黨「侯康配」與民進黨「賴蕭配」目前差距是0.4％，非常接近。朱立倫喊話，要將所有朋友找回來，也要團結社會所有的力量，接下來每星期平均3場大型造勢活動，到選前之夜，已經規畫15場。國民黨預計在選前大展陸戰實力，力拚重返執政。

朱立倫今在國民黨中常會表示，上週五國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式向中選會登記，黨中央也發出全黨動員令，這幾天也展現團結力量，從北到南、從上到下團結一心，要把所有朋友找回來，也要團結社會力量。

朱立倫指出，近期3天看到的6份民調，都顯示「侯康配」支持度大幅上揚，今早黨內最新民調也顯示，「侯康配」跟民進黨「賴蕭配」僅相差0.4%，非常接近，顯示只要願意團結努力、拚戰到底，民眾還是可以支持的。

朱立倫認為，國民黨有一位最穩健的投手侯友宜，最有戰力的捕手趙少康，在前高雄市長韓國瑜帶領的不分區立委也是有史以來最強，是最強的打擊手跟守備團隊，以及全體團隊，像一個大戰隊一樣，將發揮最強戰力。朱立倫也說，台南舉辦的造勢創下空前將近3萬多民眾到現場，他看到那份熱情、感動，甚至眼淚，大家都呼喊出來，都動員出來了。

朱立倫強調，從台南開始，本週五將在宜蘭舉辦造勢活動，週六在彰化舉辦造勢活動，下週二於苗栗舉辦造勢活動，他特別提到苗栗鍾東錦縣長非常有義氣，說看到各縣市舉辦的造勢活動，苗栗輸人不輸陣，一定要辦兩萬人的大型造勢活動，展現大家的團結。

朱立倫宣布，接下來每星期以平均3場大型造勢活動，到選前之夜，目前已經規劃15場，希望所有同志不分彼此，共同來參與，一起助陣，給國民黨提名的總統、副總統與立委、不分區立委們加油。

朱立倫並指出，除了目前已規劃的15場大型造勢活動以外，也有各立委候選人與總統候選人聯合舉辦的相關活動，目前手中掌握的就有超過200場以上，他強調，國民黨就是一個大家庭、大團隊，靠大家一起努力，不管是母雞帶小雞，小雞捧母雞，就是一個團隊，如同球隊一樣，每一位都是最關鍵、最重要的角色，唯有靠團隊的合作，才能帶給國人更強的信心，未來重返執政，才能展現國民黨不是靠個人，是靠團隊能夠獲得國人共同的支持。

「百尺竿頭更進一步！」朱立倫也說，民調雖然大幅上揚，但距離剩選還是要持續的謹慎、努力、小心，因為對手民進黨永遠都會用抹紅、反中抗中的方式，作為其重要的武器。

朱立倫進一步指出，國民黨提出希望開放大陸觀光客回到台灣，增加大陸學生到台灣就讀，以及兩岸之間的貨貿，未來進一步走到服貿，但民進黨的反應是「膝蓋式」、「台獨式」反應，如同當年開放三通時的反應一樣，指稱是「木馬屠城記」，大陸的飛機來後面就是戰機，如今反對大陸學生回到台灣，就說要搶台灣就業機會，朱立倫質疑，「一切依照相關法律，為什麼會搶我們的就業機會？」

朱立倫指出，民進黨的抹紅牌、抗中反中牌會不斷出現，今天已經抹向侯友宜、趙少康，一定會繼續的抹向國民黨，因此一定要堅定立場，強化準備，大家一同加油，一同努力，為了台灣人民，為了中華民國，一定要勝選。

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