ET專訪／嗆蔡英文不開記者會　侯承諾「問到飽」：有重大議題隨時開

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▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）



◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者崔至雲／台北報導

2024總統大選倒數45天，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康「侯康配」成軍，29日兩人接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，過程中對於總統蔡英文曾745天未接受媒體提問，侯不以為意表示，「只要有重大議題，我隨時開」，一年至少開一到兩次，開記者會也會讓大家問到飽，這是負責任總統該有的態度。

侯友宜過去曾針對「內閣制」主張，未來若在國會取得絕對優勢下，將推動修憲，朝內閣制方向發展。侯友宜今受訪時也再次強調，責任政治很清楚，有權要有責，明年國會選舉不管結果如何，希望要推動內閣制，他會凝聚朝野共識，朝修憲方向走，希望落實內閣制精神。

侯友宜反批，民進黨這幾年一黨獨大，結果有權無責、多少弊案，缺疫苗、口罩、蛋、快篩，這麼多弊案，就是因為沒有人監督，立法、行政、司法，考試、監察都是他們的，結果今年選舉他們還提出民主對上專制，「我覺得蠻奇怪的」。

侯友宜提到，台灣人民都是堅持民主制度，更重要他也是反對一國兩制，但是民進黨還一直說他專制，「我也覺得很奇怪，我哪有專制，專制的是民進黨」，民進黨這麼多年來不開記者會、不接受人民監督，他們當選一定會到立法院做國情咨文報告，接受人民監督，這是該盡的義務也是責任，絕對會接受這樣的檢驗。

至於聯合政府，侯友宜說，只要是好的人才能夠團結台灣、符合期待的、能夠治國、有理念，就團結一起面對現在的痛苦，幫人民解決問題，大家一起做好，聯合內閣完全沒有問題，「很清楚的，未來朝內閣制的方向修憲、凝聚共識」。

記者追問，蔡英文曾745天未接受媒體提問，是不是要承諾，未來一定會與國人持續做溝通？「只要有重大議題，我隨時開」，侯友宜說，他也會到立法院去國情咨文報告，「我絕對不會745天」，就算沒有重大議題，每一年也會開一次到兩次，讓大家好好問、好好了解，一定問到飽，這是負責任的總統。

趙少康接著補充，可能不只開一到兩次。侯點頭說，「對啊，也要看議題，一年至少一兩次，有重大議題也不一樣」，兩岸、外交、經濟問題，該接受人民的提問，該負起責任。





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