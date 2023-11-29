ET側寫／侯友宜展主帥自信　趙少康收放自如扮穩軍心後盾

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）



◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者陶本和／台北報導

這陣子，不少聲音憂心，國民黨副總統參選人趙少康侃侃而談、氣勢凌人，是否會壓過相對老實溫和的總統參選人侯友宜？事實上，這是多慮了。在今天《ETtoday新聞雲》的專訪中，可以感受到兩人之間強烈的互補感，一位是堅毅的，一位是奔放的；侯友宜在言談中流露出自信，而在侯旁邊的趙少康，時放時收，有時當他的翻譯蒟蒻，有時扮演攻擊手角色，兩人的搭檔也因此衝出了此波高民調。

不可諱言，成為一位「參選人」，在外所彰顯的性格，跟當市長時截然不同。實在鮮少有人能像前高雄市長韓國瑜一樣，擁有天生的群眾魅力；放眼政壇古今，要如何轉換為「參選人」，都考驗每一位問鼎大位的政治人物。

刑警出身的侯友宜，有說不完的警察故事，但從警探變成市長，再成為總統參選人，角色的轉換，確實讓侯友宜有過一段調適期，所以初期有人說，他的人設模糊了，但在《ETtoday新聞雲》採訪團隊專訪侯友宜、趙少康的這一天，選戰進入倒數45天，侯友宜跟過往的媒體形象，已經截然不同了。

若細究侯友宜刑警的養成與人格特質會發現，刑警在辦案的過程中，必須講求團隊合作、任務執行力，按部就班，往往在出手前，是漫長且令人難耐的等待；一直到他擔任副市長、市長，他的工作日常依然如此。

侯友宜這樣的形象，對於支持者來說，難免覺得索然無味，甚至憂心忡忡；但是，在一夕之間，要他突然變成「選舉機器」，要他拋頭顱灑熱血，成為慷慨激昂的政治演說家，實在太強人所難。

觀察侯友宜、趙少康之間的互動，侯友宜給人的感受是溫潤的，但眼神是堅毅的，像是不斷在觀察、偵查著什麼，氣場是隱晦而綿密的；而趙少康的氣場則是乾脆俐落的，是奔放且大開大闔的，兩人之間有股強烈的互補感。

兩人互相補位的默契，從訪談間可以略知一二。當侯友宜談起潛艦國造，他主張首艘原型艦必須踏實完成測試，具備完全戰鬥能力後，才能會繼續推動未來7艘的後續艦。這是擔任領導者的定錨工作，讓團隊知道目標與基本立場。

隨後，侯友宜也拍了拍趙少康的肩膀說，「少康兄跟前海軍司令陳永康非常熟」，趙少康隨即接話，強調他們也主張嚴格審視預算的編列。其實，兩人在一搭一唱間，很快達成了對潛艦的共識，一是穩健達成首艘原型艦，二是後續艦會繼續做，三則是落實預算監督。

很明顯，侯友宜不再像過去那樣，回應一個議題會有罣礙，不用擔心講得不夠完整、不夠清楚，甚至可能被人誤解或見縫插針，趙少康像極了他的「翻譯蒟蒻」，用媒體人的專業，轉換成更親民、更為人所知的語言，一方面過濾可能被政敵攻擊的風險，一方面也協助與支持者、社會溝通。

趙少康的氣場確實很強，但他在侯友宜身邊，就像是負責擋槍、擋箭的後盾；同時，又能上陣殺敵，擔任主攻手，是位開疆闢土的大將軍。

不得不說，侯友宜近來頻繁下鄉演說，團隊在政策論述的收攏工作逐步成形，在趙少康、韓國瑜都加入之後，藍營氣勢回穩，侯友宜也找回自信。現在有趙少康在身邊的侯友宜，就看他繼續甩開過去的包袱，勾出他潛藏的個人特質與魅力，真正的轉換角色成一位有熱血、有激情的「參選人」。

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