快訊／為醫界發聲　賴清德3點籲政院：今年完成點值回補

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對醫界高度關切的健保總額支付點值議題，民進黨主席、總統參選人賴清德今（29日）於中常會再度向行政部門喊話，提出3點呼籲改善醫療工作條件，包括補助COVID-19與類流感申報量點值，補助金額可以依據結算點值重新估算，統計今年上半年基層醫院合計共需動支的51.33億元、中醫4.7億元、西醫基層5.65億元、醫院40.99億元，應於今年完成回補。

民進黨發言人張志豪今天在中常會後，轉述賴清德談話內容，賴清德說，關於過去3年的COVID-19疫情，台灣醫界勇敢堅定的站在第一線，守護國人健康，也贏得國人的肯定，國際社會也一致的讚賞，因此對於醫療工作條件，政府有責任予以支持和改善。

賴清德表示，希望行政院在面對醫界改善工作條件的請求上面，予以評估，給予正面回應，包括COVID-19與類流感申報量，高於108年同期點數予以補助，應該是以1.1元來計算；其次是經第一階段挹注後，如該分區平均點值仍未到每點0.9元者，再補至每點0.9元。

第三，賴清德指出，補助金額可以依據結算點值重新估算，112年第一、二季中依基層醫院合計共需動支的51.33億元，中醫4.7億元、西醫基層5.65億元、醫院40.99億元，今年來完成回補；最後是112年第三、四季的決算後比照辦理。

賴清德說，這是民進黨政府對醫界長期守護國人的健康，政府應有的責任，並予以支持，敬請行政院也能夠參考、推動。