「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

▲「賴蕭配」、「侯康配」、「柯盈配」網路聲量趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）



記者詹宜庭／台北報導

總統大選三腳督態勢底定，由民進黨組成「賴蕭配」，對上國民黨的「侯康配」、民眾黨的「柯盈配」。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月10日至27日的網路輿情資料，分析三組參選人網路聲量走勢，發現「賴蕭配」在民進黨總統參選人賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但好景不常，一周內就減至2.7萬則左右，恐怕只有同溫層在自嗨，向外擴散效果有限，無法打動中間和年輕選民的心。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月10日至27日的網路輿情數據資料，分析三組參選人的網路聲量走勢。結果發現，「賴蕭配」在賴清德宣布副手為蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但卻在一周內就減少至2.7萬則左右，每日平均聲量只有3.3萬則；而侯友宜則在24日中選會登記最後一天，宣布由中廣董事長趙少康擔任副手時，單日聲量暴漲飆破13.1萬多則，隨後兩天也分別有9萬多、6萬多則聲量，平均每日8.6萬則聲量。

至於柯文哲方面，中心指出，24日宣布由現任不分區立委吳欣盈擔任副手當天，「柯盈配」單日聲量超過14萬則，略高於侯陣營，隨後兩天也維持8萬多則聲量，每日平均聲量為每日9.7萬則，是三腳督中之冠。

賴蕭配聲量慘遭狠甩，原因何在？進一步分析綠營臉書同溫層社群近期正在操作哪些議題，網路調查結果揭露，綠營支持者響應賴清德號召，呼籲「選對的人，走對的路」聲量佔比最高，高達15％；其次則是蕭美琴周五重回立法院，民進黨立委們紛紛合影發文「歡迎蕭美琴回娘家」，聲量佔比14％；第三名是批評國民黨、民眾黨副總統參選人趙少康、吳欣盈的相關討論，佔比11％；同樣佔比11％的還有，跟風網紅「Cheap」掀起的台南牛肉湯之亂，聲援台南牛肉湯的相關文章。

其他聲量表現高的話題還包括：強調「賴蕭配」才能讓台灣走向國際，佔比9％；批評藍白公開直播的君悅事件是「五漢廢言」，佔比8％；也有網友取賴清德、蕭美琴名字的諧音高呼「美德贏台灣」，相挺賴蕭首度在花蓮縣合體造勢，以及跟風時事議題，恭喜演員吳慷仁獲頒金馬影帝等，分別佔比均為8％左右；而聲援百工百業挺「賴蕭配」造勢的相關文章，則佔比7％。

TPOC指出，回顧4年前總統選舉，在香港反送中氛圍下，總統蔡英文高呼「2020台灣要贏」，狂打抗中保台、芒果乾（亡國感）催票，最終拿下逾817萬票成功連任，更刷新歷史紀錄。然而，今年總統選戰外在情勢、氛圍不同，賴清德迎戰藍白陣營圍攻，近期強打「延續蔡英文路線」始終未能拉抬網路聲量，說明了這套操作套路無法被複製，選民已覺得了無新意，無法再次被感動。

縱使三咖督情境看似有利賴清德陣營，然而，面對柯文哲陣營聲量居高不下、從未走下聲量冠軍寶座，侯友宜陣營又在整隊後急起直追，真正的比賽恐怕現在才開始，「賴蕭配」想要奪回話語權，可不是靠瞎喊「美德贏台灣」、「選對的人走對的路」等競選口號就足以凝聚人心，勢必得先回應：憑什麼要再給你們一個八年？你們的選戰主軸是什麼？你們的議題設定是什麼？你們想要向台灣人民提出的明確訴求是什麼？