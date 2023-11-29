兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度短缺　食藥署「盤點4類藥」備戰秋冬

▲食藥署副署長陳惠芳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發包括黴漿菌在內的多重呼吸道疾病疫情，台灣近期也傳出有不少兒童感染黴漿菌，有國內醫師憂心治療用藥可能短缺。食品藥物管理署今（29）日表示，監測今年黴漿菌兒童用藥每月使用量比去年倍增，因應臨床需求增加，原廠增加輸入藥量至1.3倍，但仍於8月份一度通報短缺。不過目前原廠藥已經在10月底大量輸入，學名藥無短缺且將於12月大量生產，不至於有缺藥問題。

中國大陸爆發多重呼吸道疾病疫情，至少7種病毒同時流行，不但引起世衛關切、台灣也提高戒備，就怕遭受波及。疾病管制署副署長羅一鈞昨公布最新疫情監測，國內呼吸道疫情已經連續7周呈現下降趨勢；另根據林口長庚醫學中心資料，黴漿菌占呼吸道病原比例僅不到1%，屬於低度流行，並沒有像中國大陸激增趨勢。

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但今年臨床黴漿菌兒童抗生素用藥確實有明顯增加！食藥署副署長陳惠芳今日表示，包含原廠藥日舒懸液用粉等AZITHROMYCIN成分藥物，國內總共有2張許可證供應。統計去年健保用量每個月4680瓶，今年暴增至每月8050瓶，因應臨床需求增加，原廠增加輸入藥量，今年比去年增加達1.3倍，但仍於8月通報短缺、控貨供應。

陳惠芳表示，且因應秋冬需求，原廠藥品已於10月底大量輸入，目前總計庫存2.7萬瓶。這段期間學名藥廠已經增加2~3倍生產量，沒有通報短缺，也另將於12月大量生產。至於成人使用的黴漿菌抗生素用藥，國內有7張許可證，每月用量20萬顆，現在庫存130萬顆，目前無短缺疑慮。

食藥署科長楊博文表示，因應國內新冠防疫解封、免疫負債，食藥署今年首度進行秋冬流行性疾病備藥，今年8月2日即函請相關用藥包含抗生素、呼吸道緩解用藥、腸胃用藥、解熱陣痛藥等4類相關許可證藥商先行盤點庫存，及早做好相關整備，讓國內用藥需求供應無虞。

除黴漿菌用藥的抗生素，食藥署也持續監測包含Amoxicillin/Clavulanate 複方藥品、Amoxicillin單方藥品等抗生素，業者並已配合提前儲備及安排輸入/生產，以因應秋冬需求。