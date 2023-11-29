黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

▲醫師說，超過一個禮拜以上的乾咳，會是比較懷疑感染黴漿菌的診斷線索。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中國肺炎黴漿菌等呼吸道傳染病疫情嚴重，小兒科醫師林智葳表示，黴漿菌不好診斷，「超過一個禮拜以上的乾咳」，是比較會讓醫師懷疑其診斷的線索。他也強調，以台灣北部的統計資料來看，目前黴漿菌感染數並未明顯上升，大家不要恐慌！

林智葳28日在臉書說，最近媒體大肆報導中國的黴漿菌疫情，「報導的程度讓我有種是不是新的Covid要降臨了的錯覺，這邊講一些自己的想法給大家參考。」

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林智葳指出，身為一位專業的兒科醫師，很遺憾地要跟大家闡明，黴漿菌真的不好診斷，這個不好診斷是指在臨床和在微生物學上都不是很容易；臨床上，黴漿菌屬於較為特別的細菌，病人感染上黴漿菌後症狀通常很不具有特異性；超過一個禮拜以上的乾咳（non-productive cough），是比較會讓醫師懷疑其診斷的線索。

林智葳提到，微生物學證據上，因為黴漿菌長得很慢，所以細菌培養不易；PCR採檢則容易採集到休眠中或細菌死掉的基因片段，容易過度診斷；用間接的抗體濃度上升（IgG四倍上升)也不可靠，且耗費時間太久（兩個禮拜的時間病人通常都已痊癒）。

▼醫師表示，黴漿菌真的不好診斷。（示意圖／記者陳俊宏攝）



林智葳表示，所以醫師在診間跟您說，您或您的孩子這次是黴漿菌感染，大部分都是用經驗或其他間接證據判斷，通常沒有像其他流感、腺病毒、新冠這些來的有把握（這是診斷上面的困難處）。

林智葳說，所以他很少對病人下黴漿菌的診斷，一方面診斷工具有限，再來光靠臨床症狀與身體檢查真的很難確定，最後黴漿菌的表現有時會跟過敏、氣喘或是其他疾病極為類似，所以執業這幾年來，幾乎沒有對自己的病人下過此診斷（很有把握的那種）。

林智葳借用兒科醫師祁孝鈞的臉書文章提到，以台灣北部的統計資料來看，目前黴漿菌感染數並未明顯上升，大家不要恐慌！當然現在有廠商出了黴漿菌的快篩，可以由喉頭採檢幾分鐘後得知結果，但他用的經驗還不多，對其準確度還沒很有把握。

林智葳提醒，所以當你的醫師跟您說了您可能是黴漿菌的診斷，甚至也開立了特別的抗生素（日舒、多喜黴素或可樂必妥）時，請一定要把療程吃完、努力配合；因為黴漿菌的感染雖然大部分都不嚴重（完全不治療也可能康復），但治療不完全容易產生抗藥性，且傳染期極久，如果不小心傳給了脆弱族群（小孩、長輩）那就不太好了。