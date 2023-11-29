陸黴漿菌肆虐　醫曝2原因：抗藥性7到9成

▲中國大陸爆發黴漿菌肺炎。（圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

中國肺炎黴漿菌等呼吸道傳染病疫情嚴重，整合醫學專科醫師姜冠宇分析，為何對岸黴漿菌盛行的2點原因，第一，封鎖越久，各種疾病在開放時就越嚴重，所以是該區政策後遺症的呈現；第二，對第一線經驗性抗生素的「抗藥性」。

姜冠宇在臉書說，發表在2013年的《Nature》雜誌分析，從2008-2012年追蹤發現，北京區域的抗藥性遠高於其他國家，抗藥性高達7成到9成。

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姜冠宇指出，流行病的節奏，細菌常常是在病毒後面，根據小兒科同事的經驗，台灣從今年8月開始，其實就有陸續黴漿菌的案例在門診出現，「我是不認為台灣有相對這麼大的『免疫債』。」

▼陸爆發黴漿菌肺炎，擠滿看診民眾。（圖／翻攝微博）



姜冠宇提到，加上台灣對於抗生素抗藥性的監測是比對岸確實的，和限制社區抗生素政策推行一直以來是嚴格的，「也許對我們的影響，我認為不是這麼大。」

姜冠宇表示，世界衛生組織這一陣子在推行「AMR」，希望大家響應，要認知抗生素濫用會帶來抗藥性，並且要適度監測反應，其實就是希望不要發生這樣的現象，「我想我們都有做到」。

衛生福利部解釋，抗生素抗藥性（Antimicrobial resistance，AMR）為全球公共衛生重要議題，得採取跨部門合作方式，以實踐聯合國永續發展目標，世衛已在2019年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一。