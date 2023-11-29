民進黨催政黨票　排名第16台版「非常律師」拚進國會

▲民進黨今天上午舉行「照顧這一代，守護下一代」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨力催政黨票，本周陸續邀集不分區立委參選人舉行記者會。位列民進黨不分區第16名、被封為台版「非常律師」的律師陳俊翰今（29日）表示，將一位身心障礙者納入不分區立委名單，這是台灣社會邁向重視弱勢、多元很重要的一步，倘若能進入國會，將推動修法，讓身心障礙者能夠參與社會、實現自我。

民進黨中央黨部今天上午舉行「照顧這一代，守護下一代」記者會，邀請不分區名單中醫療、社會福利代表與會，包括排名第一的靖娟基金會執行長林月琴、排名第13名的基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭、排名第16名的律師陳俊翰、排名第19名的台灣社會福利總盟秘書長孫一信與會。

陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症，還曾歷經火警導致雙腿截肢，但他克服疾病桎梏，取得美國密西根大學法學博士後，現為中央研究院法律學研究所博士後研究學者，被封為台版「非常律師」。

陳俊翰今天在記者會中表示，罕見疾病患者在台灣大約只有1萬多人左右，可以說是弱勢中的弱勢，感謝民進黨長期以來對於社福議題的關注，特別是將一位身心障礙者納入不分區立委名單，這是台灣社會邁向重視弱勢、多元很重要的一步，未來若有機會進入國會，他也希望藉由自身專業，打造多元、平等、共融的社會，包括修正《身心障礙者權益保障法》，確保身心障礙者權益，整合資源讓身心障礙者能夠參與社會、實現自我。

王正旭表示，21年前他與醫護界同仁和社會熱心公益人士成立了癌症希望基金會，倘若進入國會，將加強監督主管機關對於癌症防治執行，包括有實證的篩檢以期早期診斷與治療，提高治癒率並減少後段醫療支出，同時也會持續推動成立「百億癌症新藥基金」爭取公務預算等穩定財源，以提升新藥治療可近性，並避免影響健保總額點值，以及推動先進醫療，包括智慧醫療、精準醫療與再生醫療等法案，透過跨領域新科技幫助癌症醫療。

林月琴表示，她將爭取兒權公約施行法可以用兒權公約的架構來做調修，從重視兒少權益與安全的整體性，同時也會關注進入司法系統的兒少，建立中輟中離支持系統，補足中離生就業輔導資源，避免學校讓學生長期請假相關消極策略，進而遊走於中輟邊緣。

孫一信說明，他主張落實「以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎」的福利服務，翻轉社會福利思維，從弱勢照顧變成公共投資，透過大幅修改社會救助法，解決核心問題，另也會持續倡議社會住宅興辦，落實民眾可負擔租金。他補充，「居住正義」是民進黨的核心任務，未來將持續溝通，建立社宅民眾可負擔租金制度，讓弱勢民眾住得起，並監督50萬戶社宅興辦過程中，增加社會福利設施的取得。