印度怪男當街強擄3歲女童！母抱娃尖叫求助　判刑4月驅逐出境

▲一名印度籍男子在北市街頭試圖從母親懷中強行抱走3歲孩童。（示意圖與本案無關，圖／PAKUTASO）



記者吳佩蓁／台北報導

一名印度籍男子今年10月9日凌晨在台北市區酒後鬧事，沒想到當天晚上他竟當街強行從一名母親手中抱走3歲女童，幸好媽媽機警立刻抱住女兒並大聲尖叫，直到路人注意後對方才鬆手。士林地方法院審理後，依加重強制罪，判處印度男子有期徒刑4月，可易科罰金，並於執行完畢後驅逐出境，全案還可上訴。

判決指出，該名印度籍男子今年10月8日短期入境台灣，隔天凌晨就在台北街頭酒後鬧事，不僅拿雨傘丟人，還要強行進入飯店。9日晚間6點，印度他在台北街頭徘徊，看到一名女子雙手抱著3歲女兒身旁還帶著6歲女兒，他見有機可趁竟強行從女子懷中試圖抱走3歲女童，女子不斷閃避、尖叫避免女童被抱走，但該名印度籍男子仍繼續強行拉扯女童雙手，直到後來引起路人上前制止，他才放棄。警方接獲報案到場後，隨即逮捕該名印度籍男子。

士林地院審理後，認為事證明確，依成年人故意對少年犯強制罪，宣告有期徒刑4月，可易科罰金，且該名印度籍男子原計劃前往紐西蘭，因轉機而暫時停留台灣，已無合法停留身分，應於執行完畢後驅逐出境。