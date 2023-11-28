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社會 社會焦點 保障人權

爭家產聯手擊殺親人　「華爾街女神」與母親上銬畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北陳氏家族第一代過世後，在東區留下數億元的土地，陳家長子之妻胡青青為了爭產，找來自封「華爾街女神」的交易員女兒陳莉婷和2名友人，共謀策畫殺害陳姓小姑。9月間，陳姓小姑回家剛走出電梯，就被人推倒拉到樓梯間用鐵鎚、保鮮膜棍痛毆，鄰居聽到呼救聲報案，警方到場逮捕殺紅了眼的胡女，原本在場把風的陳女躲回屋內，仍被警方破門找到，台北地檢署28日依殺人未遂起訴胡等4人，並將她們人移送法院審理，而胡女及女兒上銬畫面也曝光。

▲▼ 爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴 。（圖／記者劉昌松攝）▲▼ 爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自封「華爾街女神」的陳女(紅圈)，幫把風成殺人共犯。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署今將胡女以及陳女移送法院審理，而移送的畫面也曝光，可看到陳女身穿紫衣走在前方，而胡女身穿灰衣走在後方，2人皆上銬前往法院等候開庭，面對媒體詢問「是為了爭產嗎？為了多少錢？不覺得很殘忍嗎？」2人不予回應低頭走入法院。

犯下這起爭產殺人案的胡婦已年近70歲，先前才因出資讓陳姓女兒的奧地利籍男友在台開餐廳，卻爆出冒名偽簽股東案，結果女兒和外籍男友鬧翻分手，胡婦則因偽造文書罪被法院判刑2個月，得易科罰金確定。

▲▼ 爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

▲喪夫的大嫂(紅圈)為了爭奪家族遺產，找女兒策畫用鐵鎚殺害小姑。（圖／記者劉昌松攝）

除了這起刑案外，胡女和陳姓女兒另外和許多地主、建商有許多複雜的民事官司，因為胡女的亡夫原是台北市東區陳氏家族的長子，在公婆去世後，除了一塊上百坪的土地與建商談成合建外，陳家4名兄妹對遺產如何處置始終無法達成共識。

由於陳氏家族在台親人都住在同一社區，彼此熟悉進入作息時間，9月間，胡婦先請楊姓友人載她去買鐵鎚，然後與陳姓女兒等人進入社區埋伏，等被害小姑走出電梯後，立刻由胡婦持鐵鎚朝小姑頭部猛擊，並直接將頭破血流的小姑推、拉到逃生用樓梯間，持續狂敲猛打。

因被害小姑驚聲呼救，同層樓鄰居開門查看後，除了喝斥住手外，馬上報警到場，信義分局警員抵達時，被害小姑倒臥血泊中，已是奄奄一息，被緊急送依進入加護病房，好不容易才救回一命，目前仍須定期回診確認腦部是否有後遺症。

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲號稱「華爾街女神」的陳女（中）。（圖／資料照）

而在命案現場被逮的除了胡婦外，胡婦的女兒、被害人的姪女則是被鄰居喝斥嚇到，躲回家裡，仍被警方循線破門逮到，檢警搜出另個疑為凶器之一的保鮮膜棍，並查扣這對母女的手機，查閱通聯、訊息對話紀錄，赫然發現這是一場有計畫的謀財害命，循線找到協助接應、把風的楊姓、詹姓男子。

檢察官調查認為，胡婦明知頭部是人體重要器官部位，卻毫不留情地多次持鐵鎚猛敲被害人，殺人意圖明顯，而在場協助把風的女兒也算是共同正犯，連同楊姓、詹姓男子依殺人未遂等罪嫌提起公訴。

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