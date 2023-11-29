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引進印度留學生救台灣高教！學者籲招1萬人「畢業後可留台工作」

▲▼學者方天賜認為，印度將是未來留學生大國，應簽署台印教育協議，提供國際建教合作專班。（圖／記者許敏溶攝）

▲學者方天賜（圖右）認為，印度是留學生大國，應簽署台印教育協議，提供國際建教合作專班。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化導致國內生源不足，東南亞目前成為各大學主要目標。但學者方天賜今（29日）指出，擁有人口紅利的印度不只輸出移工，也是留學生大國，預估2025年將有150萬到200萬名留學生，故台灣應積極與印度簽署教育合作協議，透過國際建教合作專班，提供在合作機構中合法打工賺取學費和生活費的配套措施，不僅可解決生源，這些留學生若留台工作，將成為台灣發展的動力。

受到少子化衝擊，國內私立大學停招停辦消息頻傳，公私立大學也都面臨生源持續下探的困境，招收國際生可以彌補生源及緩解學校財政壓力，目前各大學都採取南進政策，鎖定東南亞的學生。但在今天由台灣教育智庫主辦「問問 2024 總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」公民倡議活動中，學者建議台灣應鎖定印度。

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清華大學印度中心副主任方天賜指出，近期因開放印度移工而在國內引起討論，讓國人注意到印度的人口紅利。事實上，印度不只輸出移工，也是留學生大國。根據統計，印度的留學生數從 2019年的100萬人，2025年將成長到150萬至200萬人。

印度為因應人口成長，方天賜表示，估計在2030年前需要增設1500所大專院校，可見印度國內大專教育供給失衡，學生必須出國留學，而台灣正好有這樣能量。相較於勞工協議，台灣與印度眼前更需要簽署的是教育合作協議。

方天賜建議，台印雙方若能建立適當的國際建教合作專班，讓印度學子來台就讀，並配套在合作機構中合法打工賺取學費和生活費，對學校、產業、留學生而言是三贏局面。學生畢業後，較熟悉台灣生活文化，也能更快融入台灣社會中成為台灣發展的動力。故建議政府，與其引進10萬名印度移工，不如引進1萬名印度留學生。

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