榮泰創數據曝3副手數據　趙少康總聲量衝第一「負聲量暴漲」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數45天就要投票，大數據品牌「榮泰創數據」今（29）公布網路聲量報告，揭露藍綠白副總統參選人趙少康、蕭美琴、吳欣盈的網路聲量表現，結果顯示，3人總聲量排名以趙少康最多、吳欣盈次之、蕭美琴墊底，另在好感度方面，蕭好感度0.81最正面，吳因家族背景備受矚目，好感度0.57次之，而趙負聲量是正聲量兩倍，好感度0.47。

榮泰創數據分析3位副總統參選人11月24日至28日的網路聲量，從政壇轉戰媒體圈的趙少康，經常在節目中針貶時事，持續的曝光度，讓他仍然是個話題人物。24日國民黨的侯友宜確定搭檔趙少康出戰，單日聲量飆至高點、達6.8萬則，5天總聲量飆破18.6萬則，但在激情過後，聲量明顯下滑。

榮泰創數據表示，民眾黨的柯文哲找來現年45歲、新光集團第三代的吳欣盈作為副手，是台灣選舉史上第三年輕的副總統候選人，五天總聲量達7.8萬則，登記參選的當天，吳欣盈單日聲量漲至3.7萬則，而其財力雄厚的背景也引起討論，有網友笑說，「看來阿北已經不需要募款了，有財團做後盾」，但也有人認為，「身價高達多少不重要，重點是她自身的努力與實力」。

所有政黨中最先公布副手的民進黨，由賴清德攜手搭檔蕭美琴參選，榮泰創數據指出，由於事前已經有多次討論副手人選的新聞曝光，因此討論量相對較平穩，總聲量達4.5萬則。不過，作為即戰力投入選舉的蕭美琴，26日在花蓮出席回台後第一場造勢活動現場擠爆，哽咽喊「我回來了」，令眾多網友動容，紛紛留言打氣，「加油，從花蓮贏回來」、「美德贏台灣，讚啦！」

▲榮泰創數據分析3位副總統參選人的網路聲量走勢。（圖／榮泰創數據提供）

榮泰創數據說明，進一步分析3人的網路好感度，有駐美代表身分的「戰貓」蕭美琴的討論和關鍵字多與外交、國際相關，過去不論是在強化美台關係，或提升台灣國際影響力等外交方面都做出不少貢獻，國際媒體的評價也大多為正面，還被譽為「華府最有影響力的外國大使之一」。其資歷豐富且形象良好，以高達0.81的好感度拔得頭籌，也被網友看好是「最強候選人組合」。

榮泰創數據表示，好感度0.57、位居第二的「新光小公主」吳欣盈，家族背景受到矚目，首度登上國會質詢時，就因手提黑色愛馬仕包，身穿三宅一生等名牌卻關心貧富差距，而引發不少討論。吳欣盈去年底才擔任民眾黨不分區立委，知名度相對不高，加上柯文哲過去以清廉自居，反對政商勾結，卻選擇與財閥千金靠攏，也導致宣布副手後，有不少「財團」、「走後門」等關鍵字圍繞吳欣盈。

榮泰創數據表示，過去有「政治金童」之稱的趙少康，好感度落居末位、僅0.47，負聲量是正聲量的2倍之多，顯示網友對其觀感較為不佳。善於議題操作、能言善辯是趙少康的一大優勢，且其外省、深藍形象鮮明，讓他在深藍的國民黨核心支持者當中頗受歡迎，可望鞏固深藍核心選票，並與代表本土藍的侯友宜互補。但也因趙少康口才辨給，在接受聯訪時頻頻補充說明，搶盡侯友宜的光采，不少網友也說「不知道誰才是副手」。

此外，榮泰創數據也指出，趙少康被提名副手後，過去的爭議言行也被翻出，不僅曾在1994年競選台北市長的政見發表會上，一開口就喊「全國同胞們，台灣就要毀滅了！」痛斥本土政黨是「納粹法西斯」，說出「陳水扁若當選，外省人都要跳海」，遭網友質疑是否慣性煽動撕裂族群，是否能夠為國民黨總統選情加分，有待觀察。

本資料分析由榮泰創數據提供，分析時間範圍為2023年11月24日至2023年11月28日。榮泰創數據輿情分析系統，資料來源涵蓋台灣95%以上的網路資料，24小時蒐集不間斷，先進的AI中文語意技術和雲端架構，每日處理10億中文資料，其內容涵蓋FB社群、YouTube影音、新聞媒體、各大論壇討論區、部落格等。

▲榮泰創數據分析3位副總統參選人的網路正負聲量。（圖／榮泰創數據提供）