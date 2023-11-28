看著媽媽鐵鎚擊殺小姑　「華爾街女神」幫把風成殺人共犯

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署28日上午起訴1件姑嫂爭產引發的殺人案件，主謀胡青青的女兒陳莉婷，正是先前犯下投資詐騙2000萬元的「華爾街女神」，她為了協助奪產，就在母親持鐵鎚擊殺小姑的兇殺現場，幫忙把風，得知鄰居報警後，躲回家中，但仍被警方找出來，胡、陳母女和另名楊姓共犯下午被移送台北地院，由法官決定是否繼續將這3人收押。

▲「華爾街女神」陳莉婷(左)過去常由媽媽胡青青(右)陪同出庭，如今因母女倆都成殺人未遂被告。（圖／資料照）

自封「華爾街女神」陳莉婷，在臉書開設粉絲專頁，自稱「Great老師」，擁有台大地質系暨化工系雙學士學歷，2016年起，以達利國際顧問公司名義開班授課，但學員花大錢上課，結果投資慘賠，進而揭發陳女根本沒有相關證照。

陳女遭起訴後，多次由母親胡青青陪同出庭，向法院坦承犯行，並承諾賠償被害人，被高院依違反《期貨交易法》，非法經營期貨顧問事業等罪判刑1年，緩刑4年，緩刑條件履行賠償外，還要支付國庫150萬元。

除了陳女涉及刑案，母親胡青青也曾因出資讓陳女的奧地利籍男友在台開餐廳，後來女兒和外籍男友分手，雙方為了餐廳經營權發生爭執，爆出胡女冒名偽簽股東案，胡女因此被依偽造文書罪判刑2個月，得易科罰金確定。

除了與外人的財務糾紛，胡青青和陳莉婷母女的家世背景其實來頭不小，已亡故的陳父原是台北市東區陳氏家族的長子，在公婆去世後，除了一塊上百坪的土地與建商談成合建外，陳家4名兄妹對遺產如何處置始終無法達成共識，其中身為大嫂的胡女和小姑更是多次為此發生爭執。

由於陳氏家族在台親人都住在同一社區，彼此熟悉進入作息時間，9月間，胡女先請楊姓友人載她去買鐵鎚，然後與陳女進入社區埋伏，等被害小姑走出電梯後，立刻由胡婦持鐵鎚朝小姑頭部猛擊，並將頭破血流的小姑推、拉到逃生用樓梯間，持續狂敲猛打。

因被害小姑驚聲呼救，同層樓鄰居開門查看後，除了喝斥住手外，馬上報警到場，陳莉婷見狀躲回房間，信義分局警員抵達後，將倒臥血泊的被害人送醫急救，當場逮捕胡女，另外費了一番功夫，找到將家門反鎖的陳女，並搜出另個疑為凶器之一的保鮮膜棍。

檢警根據查扣到的母女的手機，查閱通聯、訊息對話紀錄，赫然發現這是一場有計畫的謀財害命，循線找到協助接應、把風的楊姓、詹姓男子，認定胡女明知頭部是人體重要器官部位，卻毫不留情地多次持鐵鎚猛敲被害人，殺人意圖明顯，而在場協助把風的女兒也算是共同正犯，連同楊姓、詹姓男子依殺人未遂等罪嫌提起公訴，其中僅詹姓男子在偵查中獲得交保。