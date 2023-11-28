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「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

記者張君豪／台北報導

自封「華爾街女神」的40歲陳莉婷，夥同母親胡青青3度設局埋伏狙擊小姑，還在母親持鐵鎚擊殺小姑的兇殺現場把風，意圖製造意外身亡以謀奪數億元房產，2人被依殺人未遂起訴。檢警調查發現，胡母和陳女不僅犯案前就寫了多張命案犯罪計畫書，還透過網路查找、「自首認罪」、「減刑輕判」的法律資訊及新聞報導，然後再3度執行殺人計畫，所幸小姑命大一次次逃過死神，而縝密的殺人計畫犯罪過程，卻是讓人不寒而慄。

▲▼資生堂專訪：華爾街女神陳莉婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲自封「華爾街女神」陳莉婷偕母3度殺害小姑，10月初遭警方登門逮捕。（圖說下同／資料畫面）

40歲的陳莉婷曾在臉書開立粉專自稱Great老師，她擁有台大地質系、化工系雙主修學歷，並從2016年起以開設達利國際顧問公司開班教受股票投資，但持續發生學生上課後投資慘賠情況，後來才發現陳女根本沒有投資相關證照卻吸金上千萬元。高等法院依違反期貨交易法，判陳莉婷有期徒刑1年，緩刑4年。

檢警調查，「華爾街女神」驚世母女謀奪小姑財產計畫早從2022年就開始，當年小姑就遭胡、陳及2名男子共4人，強制帶走並簽署房產切結書，意圖謀奪侵吞小姑財產，小姑因此無奈向法院提告並申請保護。

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母多次想殺害小姑10月初遭警方逮捕收押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳莉婷母親胡青青9月間持榔頭攻擊小姑雙方在樓梯間發生拉扯。（圖／記者張君豪翻攝）

擁有台大雙學位的陳女，為謀害小姑性命，透過網路查找「犯罪阻卻違法」、「自首認罪情堪憐憫」、「減刑輕判」的法律資訊及新聞報導，還寫下多張命案犯罪計畫書，對此起奪產計畫進行事前模擬。

陳氏家族親人都住在台北市基隆路同一社區，彼此熟悉作息時間，陳莉婷母女今年7、8月間，首度執行第一次的殺計計畫，委託詹男找人駕車撞死小姑未果。

今年9月26日，第二次殺人計畫展開，胡女預先在松山區八德路租賃一樓店面，鎖定小姑每天上午買菜都會經過路段，夥同楊男等人強押小姑到租賃屋內打算將她毆打致死，再偽造在屋內上廁所滑倒等意外情事，但因店面門口有人在等候公車目擊擄人過程，胡女只能作罷。

但3天後的9月29日，第3次殺人計畫隨即就展開，胡母先持預先買好的鐵鎚，與女兒進入社區埋伏，等小姑走出電梯後，立刻由胡母持鐵鎚猛敲小姑頭部，並將頭破血流的小姑推、拉到逃生樓梯間，持續狂敲猛打，並由陳女在旁把風，打算將她打死偽造成走樓梯失足摔死意外，結果當場造成小姑頭部多處撕裂傷。

由於社區有人發現異狀報請警消到場處理，胡母堅稱雙方因口角爭執及拉扯，導致小姑不慎摔落樓梯間，但小姑頭部傷勢頗重頭骨碎裂，根本並非如胡母所稱是從樓梯上跌倒，警方調查後將母女二人依殺人未遂移送法辦並建請羈押獲准。

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母多次想殺害小姑10月初遭警方逮捕收押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母3度殺害小姑未果，10月初遭警方登門逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

經警方成立專案小組調查，發現小姑因去年曾遭母女設局奪產，向台北院檢聲請拘票、搜索票後，10月6日到胡、陳兩人位於信義、松山、文山區住處執行搜索，結果查出胡女和陳女的多張命案犯罪計畫書。

案經台北地檢署檢察官偵查，今（28日）依殺人未遂起訴胡等4人，胡母、陳女和另名楊姓共犯下午被移送台北地院審理，由法官決定是否繼續將這3人收押。

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母多次想殺害小姑10月初遭警方逮捕收押。（圖／記者張君豪翻攝）

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