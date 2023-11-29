日議員甩肉37KG「變天菜鮮肉」　入境台灣讓海關傻眼：你是本人？

▲日本大叔議員甩肉「變身天菜鮮肉」，台灣海關人員檢查護照時當場傻眼，讓他差一點點就無法入境。（圖／翻攝自IG／uehata1204）
記者趙蔡州／綜合報導
神戶市議會友台派35歲議員上畠寛弘22日跟隨市議會訪問台灣，沒想到入境時發生「護照照片與本人差太多」事件，他趕緊解釋是2年間減肥37公斤，減肥後沒有更新護照才會有差異，還趕緊把分享在Instagram的減肥過程展示給海關人員，才終於成功入境台灣。
上畠寛弘22日在X平台分享「差一點無法入境台灣」的神奇經歷，他表示，自己2年前重達115公斤，後來決定減肥並成功甩肉37公斤，然而減重成功後他一直沒有更新護照，因此護照上「圓潤的臉蛋」與目前「纖瘦的臉蛋」完全配不上，導致海關人員一臉疑惑，甚至質疑他不是本人。
只今無事に台湾????????に入国出来ました！台湾の審査官の方には最初パスポートの115キロの時の写真と比べられて戸惑われたのですがインスタのダイエットビフォーアフターの写真を見せてなぜか入国審査で爆笑されてoh！good！！と審査官に言われて入国許可頂きました。 pic.twitter.com/rLwWHX2pev— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 (@NorihiroUehata) November 22, 2023
上畠寛弘見狀趕緊拿出手機，打開IG向海關人員展示自己減肥的照片，除了減重前與減重後的差異照片外，也有他一點一滴逐漸變瘦的過程，讓海關人員看了忍不住驚呼「Oh，Good」，接著立刻放他過關。他事後也忍不住笑說，「感謝這一篇Instagram帖子，雖然被台灣海關笑了，但我也順利入境台灣了」。
至於為什麼會突然決心減肥？上畠寛弘在X另一篇貼文透露，他2021年胖到115公斤時，當時5歲的女兒開始嫌棄他說「如果爸爸再不減肥的話，我就不跟你結婚了喔」，讓他下定決定走上減肥之路，成功在2年內由115公斤瘦到78公斤，才終於讓女兒滿意。
▼上畠寛弘笑說，還好有在Instagram發布這張照片，讓他順利入境台灣。（圖／翻攝自IG／uehata1204）
このInstagramの投稿のおかげさまで台湾????????の審査官に爆笑されつつも無事に台湾に入国出来ました。 https://t.co/SXTUsT0tJS pic.twitter.com/3SW8qufTqt— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 (@NorihiroUehata) November 22, 2023
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