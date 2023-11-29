日議員甩肉37KG「變天菜鮮肉」　入境台灣讓海關傻眼：你是本人？

▲日本大叔議員甩肉「變身天菜鮮肉」，台灣海關人員檢查護照時當場傻眼，讓他差一點點就無法入境。（圖／翻攝自IG／uehata1204）

記者趙蔡州／綜合報導

神戶市議會友台派35歲議員上畠寛弘22日跟隨市議會訪問台灣，沒想到入境時發生「護照照片與本人差太多」事件，他趕緊解釋是2年間減肥37公斤，減肥後沒有更新護照才會有差異，還趕緊把分享在Instagram的減肥過程展示給海關人員，才終於成功入境台灣。

上畠寛弘22日在X平台分享「差一點無法入境台灣」的神奇經歷，他表示，自己2年前重達115公斤，後來決定減肥並成功甩肉37公斤，然而減重成功後他一直沒有更新護照，因此護照上「圓潤的臉蛋」與目前「纖瘦的臉蛋」完全配不上，導致海關人員一臉疑惑，甚至質疑他不是本人。

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上畠寛弘見狀趕緊拿出手機，打開IG向海關人員展示自己減肥的照片，除了減重前與減重後的差異照片外，也有他一點一滴逐漸變瘦的過程，讓海關人員看了忍不住驚呼「Oh，Good」，接著立刻放他過關。他事後也忍不住笑說，「感謝這一篇Instagram帖子，雖然被台灣海關笑了，但我也順利入境台灣了」。

至於為什麼會突然決心減肥？上畠寛弘在X另一篇貼文透露，他2021年胖到115公斤時，當時5歲的女兒開始嫌棄他說「如果爸爸再不減肥的話，我就不跟你結婚了喔」，讓他下定決定走上減肥之路，成功在2年內由115公斤瘦到78公斤，才終於讓女兒滿意。

▼上畠寛弘笑說，還好有在Instagram發布這張照片，讓他順利入境台灣。（圖／翻攝自IG／uehata1204）