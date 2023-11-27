綠營議員質疑論文涉抄襲　陳昆和：請直接向成大檢舉

▲台南市立委候選人陳昆和，回應郭國文團隊黃肇輝等4位議員指出，任何人士若對陳昆和學位論文有所疑慮，請直接向成功大學檢舉，自負法律責任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立委候選人陳昆和，回應郭國文團隊黃肇輝等4位議員指出，任何人士若對陳昆和學位論文有所疑慮，請直接向成功大學檢舉，自負法律責任，毋需仗著執政優勢掌握媒體的聲量，大打泥巴戰。

陳昆和說，兄長陳昆明律師向成功大學檢舉郭國文論文抄襲，至今已超過1個月，呼籲成大以同一作業程序及標準，檢視郭國文與陳昆和兩人的論文，並且盡速向社會公開說明。

陳昆和也公布由陳昆明律師提供，郭國文論文抄襲相關資料網址如下：https://is.gd/klcgXh，歡迎郭國文陣營及社會各界，比照陳昆明律師檢視郭國文博士論文的標準及條件，細加檢視陳昆和的論文。陳昆和確信，自己絕對不會像郭國文那樣糟蹋學術，欺世盜名。陳昆和強調「溪北、山區於2022年上半年執行中的重大交通建設為0元」，呼籲各位議員，莫再與郭國文聯手欺騙溪北、山區鄉親。更何況，郭國文再三標榜自己一手爭取的「南科三期」164億經費，完全建設在他的家鄉永康、新市，此舉已造成本市高科技產業一直往南發展，是不必爭論的事實。

陳昆和說，郭國文一再宣稱自己因為安南區郭姓支持者陳情，而擋下大潮溝種電，但是「大潮溝案」不過只是溪北台61線以西，上萬公頃土地當中的一小處種電區，占地僅70公頃。而郭國文身為立委，至今仍不願行使職權，要求經濟部直接下達「禁止台61號以西種電」行政命令，就是在玩弄兩手策略，掩護主政者縱容浮濫種電的不義手段。

陳昆和懇請台南市民，共同關切台南市的整體均衡發展，因為多年來偏重於溪南建設的現況，已形同政府帶頭炒地皮，讓年輕人買不起房子，就算買了房子也不敢結婚、生育，這正是台南市人口數陷入負成長的主要原因。陳昆和強調，唯有溪南、溪北、山區都能夠均衡合理發展，台南市人口才有可能轉向正成長，同時改變建設失衡的處境。陳昆和懇請台南鄉親，睜大眼睛、辨明真相，唾棄並制裁一再說謊的政客與團隊。