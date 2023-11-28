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社會 社會焦點 保障人權

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

▲彰化縣議員林茂明補行宣誓。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲今年彰化縣議員林茂明補行宣誓。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化5連霸縣議員林茂明(64歲)，去年大選前透過2助理，以每票500元向選民行賄，關鍵筆記本成鐵證，一審法院判決當選無效，刑事被判處2年徒刑，褫奪公權3年，併科罰金60萬元，由於高分院今將刑事上訴駁回，林又將民事庭當選無效上訴自行撤回，確定卸下議員資格，遺缺將由差8票落選頭吳韋達遞補。

彰化地檢署起訴書指出，彰化縣第一選區(彰化市、花壇及芬園鄉)議員候選人林茂明為求連任，去年11月4日，透過助理吳男、前助理陳男等2名樁腳，以30萬元向芬園鄉選民，以一票500元買票。

檢方獲報後，隨即將吳、陳逮捕，並從一本關鍵的扣案筆記本中發現，林等人原本打算行賄603票，其中余姓選民一家4票2000元，還多給1000元牛奶錢；楊姓選民有12票，另外多給2000元；陳姓選民6000元走路工，為了方便聯繫買票事宜，多給1萬元買手機。

其中，李女等6選民雖然否認賄選，仍被檢方依違反選罷法起提起公訴；至於薛、孫等9選民，因為繳回收賄金額共28000元，且坦承收賄，獲檢方緩起訴一年。

▲時力彰化縣議員吳韋達差八票落選。（圖／翻攝自吳韋達臉書）

▲前時力彰化縣議員吳韋達差8票落選。（圖／翻攝自吳韋達臉書）

由於林茂明自白前後買票行為有14次，買票賄選，事證明確，今年4月間被彰化地院判當選無效成立，成為彰化縣第20屆議員中，首位被判當選無效的議員。

林茂明民事庭被判當選無效再提起上訴，卻於今年11月20日自行撤回上訴，當選無效確定，刑事部分今經台中高分院二審駁回，將可再上訴高等法院。

前彰化縣議員吳韋達，問政認真備受外界看好，去年大選角逐連任，獲得5801票，以8票之差成為落選頭。如今隨著林茂明當選無效確定，吳韋達將以無黨籍身分回議事殿堂問政，彰化縣議會表示，目前尚未收到法院公文，會以法院的通知為依據，再辦理相關程序。

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