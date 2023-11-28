快訊／《紅人榜》柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

▲柯辰勳從《超級紅人榜》出道，被稱為「鄭日清接班人」。（圖／翻攝自臉書／大家好！我是柯辰勳，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

曾參加《超級紅人榜》的歌手柯辰勳27日凌晨被發現陳屍長榮鳳凰酒店，得年20歲。長榮鳳凰酒店證實，柯辰勳是餐飲部員工，到職未滿3個月，不料26日正常到班後遲遲未返家，經搜尋才發現柯反鎖在員工更衣室廁所，送醫搶救後不治，對此酒店深感遺憾和惋惜，將全力協助家屬處理後事。

柯辰勳的臉書粉絲專頁28日突然PO文寫道，「我離開了！愛我的人，別為我難過，我去找佛跳牆啦！」貼文一出，讓許多《紅人榜》夥伴、藝人以及大批粉絲感到錯愕。對此，柯媽媽也用粉專管理員身分悲痛表示，兒子27日在酒店員工更衣室離世，「找到時已是凌晨3點多冰冷的屍體！我從12點找找找，太扯了！」但未透露死亡原因。

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根據《自由時報》報導，長榮鳳凰酒店說明，柯辰勳到職未滿3個月，平時工作正常、態度認真，26日工作到晚上10點，前往員工餐廳吃宵夜，直到10點31分才離開前往男性員工更衣室，之後，家屬遲遲未等到柯返家，主動向警方報案，酒店也配合警方一同搜索，才發現柯反鎖在更衣室廁所，已無呼吸心跳，送醫搶救後不治。

柯辰勳年紀輕輕驟逝，親友及粉絲難以置信，歌手詹雅雯也悲痛留言：「心肝寶貝，無論你到那裡，雅雯媽媽都愛你。雖然心痛死了！眼淚止不住…但是我會深深祝福你，祈求諸佛菩薩保佑，讓心肝寶貝一路無障礙…」許多《超級紅人榜》昔日夥伴也難過表示「真的無法接受」、「太震驚意外了」。

對此，警方28日透露初步相驗結果，推測應是心血管疾病造成死亡。家屬沒有意見，已經將柯辰勳的遺體領回。