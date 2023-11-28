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解放軍航母福建艦「無載荷」電磁彈射測試完成　拚年底前下水海試

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

解放軍第三艘航母「福建艦」傳出完成電磁彈射「無載荷（dead load）」測試，走到下水海試前最後一哩路。根據外傳的影片顯示，影片從空中向下拍攝，飛機越過長興島建造基地時，「剛好」拍下俗稱「小紅車」的測試器落入水中，間接證實解放軍即將成為全球第二個擁有電磁彈射能力航母的軍隊。

▲大陸003航母福建艦進行電磁彈射「無載荷」測試。（圖／翻攝微博）

▲大陸003航母福建艦進行電磁彈射「無載荷」測試。（圖／翻攝微博）

影片顯示，福建艦是由航母前方彈射位置發射小紅車，隨即，小紅車便落入航母前方水中，濺起巨大的水花。另有影片顯示，一艘大型船隻在測試前，事先從福建艦的停靠位置前駛離，當時便有軍事迷預測是要替「福建艦」讓道，如今也證實是為了這項測試而準備。

▲大陸003航母福建艦進行電磁彈射「無載荷」測試。（圖／翻攝微博）

▲用來測試電磁彈射的「小紅車」在航母前方就位完成。（圖／翻攝微博）

至於測試用的小紅車，大陸部分軍事博主稱，小紅車上的配載或可調整，估計可模擬數噸到30多噸的質量，在此範圍內進行彈射測試，據此，相關人員可以對福建號電磁彈射裝置進行各種模擬實驗，也可模擬出各種質量下較佳的彈射參數，對於未來艦載機彈射起飛時，發揮更好的指導作用。

據了解，完成電磁彈射測試後，下一步便可以進入海試階段，重點項目將包含動力與操控系統有效性試驗、電力系統滿負荷試驗、高速轉彎試驗、作戰系統測試評估、電子設備運行試驗、艦載機指揮控制系統試驗、電磁彈射器運行試驗、艦體抗衝擊試驗等。

▲▼網路流出疑似福建艦艦徽，除航母主體剪影外，還出現殲-35及空警-600兩型艦載機。（圖／翻攝自微博／亦虎亦君子）

▲網路流出的福建艦官兵臂章。（圖／翻攝自微博／亦虎亦君子）

同時，陸網也釋出福建艦臂章的樣式，除航母本體外，還有空警-600艦載機及外界預測的殲-35隱形戰機，不過，外流的臂章樣式未獲得官方證實。

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