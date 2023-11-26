解放軍報：中緬邊境演訓　做好應對各類突發準備

▲中共解放軍訓練。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國人民解放軍南部戰區組織戰區陸軍部隊在中國、緬甸邊境舉行實戰化演訓，中共中央軍委機關報解放軍報今天發文強調，演訓主旨在檢驗作戰能力，做好應對各類突發情況準備。

解放軍報今以「堅決維護中緬邊境安全穩定」為題撰文發布。

文章提到，根據年度訓練計畫，中國人民解放軍南部戰區組織戰區陸軍部隊25日起於中緬邊境中國一側舉行實戰化演訓，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊等作戰能力，時刻做好應對各類突發情況準備。

文章指出，中緬邊境線長達2000多公里，中國始終堅持從戰略高度和長遠角度看待發展兩國關係。兩國全方位、多層次、寬領域的合作格局近年來逐步形成，在共建「一帶一路」框架下穩步推進中緬經濟走廊重點合作專案，惠及兩國人民。

中國人民解放軍表達對於緬北衝突的關注。文章表示，由於多重原因，緬甸北部數個地區近期爆發武裝衝突，造成人員傷亡，安全形勢複雜嚴峻，「中方高度關注緬北有關衝突，敦促相關各方立即停火止戰，開展和平對話，避免事態升級」。

「中方還從人道主義出發，付出巨大努力，妥善安置並配合緬方救助避戰人員，積極協助第三國人員借道中國撤離」，維護好中緬邊境的安全穩定，這是兩國人民的共同心願和福祉所在。

文章最後強調，這次在中緬邊境中國一側舉行實戰化演訓，這將進一步地強化官兵的憂患意識、危機意識、使命意識，全面檢驗和提升管邊、控邊能力，「確保一聲令下，能夠有效履行使命任務」。

據BBC中文網23日報導，中國從10月下旬開始對緬北地區與緬甸軍方有密切聯繫的電信詐騙集團加強打擊力道，這也鼓舞了緬甸境內自稱「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）的叛軍聯盟，在10月底向緬甸軍方發動攻擊。

緬甸軍方與反政府武裝組織在緬甸北部持續衝突，緬甸國營媒體報導，24日發生從中國運送商品入境的卡車車隊部分燒毀事件，這是遭到叛亂分子攻擊導致。

中國駐緬甸大使館24日透過微信公眾號發出緊急提醒，呼籲滯留果敢老街地區的中國人士盡快地撤離。緬甸果敢地區鄰近中國邊境，這是目前衝突最激烈的地方。