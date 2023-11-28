裝甲車排長龍公路呼嘯！　共軍南部戰區中緬邊境實彈演練畫面曝

記者魏有德／綜合報導

解放軍南部戰區陸軍部隊根據年度訓練計畫，25日起位於中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓，檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控及火力打擊能力。《央視軍事》今（28）日首度曝光這次實彈演訓的畫面，只見裝甲車排成長龍，在道路上飛快前進，進入陣地後，迫擊砲、榴彈砲等各式裝備依序上陣，隨後再次進行機動轉移。

▲解放軍南部戰區於中緬邊境實施實彈軍演。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《解放軍報》報導，25日9時許，滇西南邊境，隨著指揮員一聲令下，演訓正式開始。參演部隊快速機動至演訓區域，分區域分方向、錯峰錯時開展實兵實彈演練。在戰區統一指揮下，各參演兵力按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，籌劃組織邊境封控等實戰化演練。同時，多個火力打擊群快速進入預設陣地，對臨機指示的目標進行分批次、多方向火力精確打擊。

解放軍現場指揮員透露，此次實戰化演訓預設多種情況，包括實兵實裝拉動、遠程快速機動、多天連貫實施，「重點檢驗部隊快速機動、火力打擊等多種作戰能力，展示解放軍堅決捍衛國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全的決心意志、勝戰能力。」

據了解，解放軍此次演訓劃定的區域為芒市芒海鎮芒海村附近地域、瑞麗市畹町經濟開發區芒令村附近地域及耿馬縣孟定鎮清水河村附近地域，當地政府已明令人車管制，演訓期間禁止無關人等進入該區域。

大陸軍事專家張軍社分析，快速機動能力代表快速反應「召之即來」，火力打擊則代表「來之能戰，戰之能勝」，「邊境封控能力意味著第一時間對發生事態地區進行封鎖控制，控制影響範圍。」