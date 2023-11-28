走路滑手機遭公車迎面撞！PO文怪「騎樓被封」害的遭打臉

記者鄧木卿／台中報導

台中市32歲鄭姓男子26日傍晚5點和友人走在黎明路三段325號前，突然被迎面而來、54歲欒姓男子開的公車擦撞，還好僅右手受傷，鄭男po文討拍，辯稱都是因為騎樓被封住，自己繞出來走馬路才會被撞，不料反而引起網友們留言抨擊「低頭滑手機造成」。欒男坦承，當時要轉入公車停靠站，距離沒抓好才撞上；警方則說，詢問過市府，該地點非騎樓，可以營業。

▲一名路人走路滑手機被公車撞，po文討拍反而被網友大罵。（圖／民眾提供，下同）

公車司機欒男沿黎明路三段行駛，要轉入路邊停靠站時，雖然有看到行人鄭男，但距離沒抓好撞上，鄭男手肘擦挫傷，司機沒飲酒；鄭男則說，看到公車時已來不及閃躲了。

鄭男po文討拍，結果引來網友謾罵，「自己走路走在車道中間，還低頭滑手機又併排，沒有問題嗎？」、「沒人行道也是要走路肩啊！」、「不懂走車道的人是被害者，還是司機才是被害者？」、「你可以去檢舉店家把騎樓封起來阻礙通行，但你被公車撞明明就是你自己三寶造成的！」

▲一名路人表示，會被撞都是騎樓被封住造成文。（圖／爆料公社提供，下同）

警方表示，曾接獲民眾檢舉業者封住騎樓做生意，影響交通，因此發文詢問市府都發局，都發局回覆，該地點並非騎樓，做生意沒有違法。