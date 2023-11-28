台中嬤找哥哥迷途　孫女衝進警所秒跪地爆哭「我們好著急啊」

記者鄧木卿／台中報導

台中市86歲周姓婦人從住家走了5公里要找二哥，卻認錯房子敲錯門，屋主問了婦人幾句，全是答非所問，一聽就是失智患者，警方獲報帶回派出所並通知家人，孫女一進派出所，馬上跪地爆哭「你為什麼要亂跑，我們找不到你很著急啊」，婦人瞬間認出孫女，安慰說「沒關係、沒事啦」，祖孫之情溢於言表，令在場員警動容。

▲阿嬤找哥哥卻迷了路，孫女衝進派出所，立即跪地爆哭「我們好著急啊」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局立德派出所員警賴維國、葉惠琦，日前傍晚5時獲報，有名陌生老婦人打開他家大門說要找二哥，屋主雖然感到錯愕，但也迅速察覺老婦人可能失智了，於是熱心的帶著她詢問鄰居及里長，不但沒人認識她口中的二哥，連婦人也沒人看過。

員警從老婦人身上及手提袋裡只找到衣物、鑰匙，沒有任何證件，對於員警的詢問，婦人都答非所問，就連里長也忍不住擔心地說「這下壞了！」員警拍下婦人照片一查，這不是2個小時前才被通報的失蹤人口嗎？於是將婦人帶回派出所，等待家屬趕到。

周姓婦人的家屬接獲找到人的好消息後，全家總動員浩浩蕩蕩趕來派出所，最先趕到的孫女見到阿嬤平安無事坐在椅子上，顧不上自己穿著短褲，激動地跪到阿嬤面前哭著說「你為什麼要亂跑，我們找不到你很著急啊……」，婦人瞬間認出家人，安慰孫女「沒關係、沒事啦。」

家人表示，阿嬤平時都在家很少獨自出門，當天不知為何從中午飯後就不見人影，大家在附近找了好久一無所獲，擔心發生危險，沒想到才2個小時就接到好消息，十分感謝員警把阿嬤找回來。