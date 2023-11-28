新北高中同學6萬債務翻臉　假慶生真討債當街擄走…15小時後被丟包

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局凌晨獲報有人當街遭擄走，大批警力到場未發現，立即調閱周遭監視器，鎖定3部涉案車輛7人犯案，不到3小時在土城區停車場逮捕2人又在桃園緝獲2名少年，主嫌表示被害人是高中同學，欠他6萬元不還，才假借慶生之名擄走他，警方晚間循線在宜蘭逮捕3人，最後在北市中山區旅館找到被害人，後續將釐清是否涉及毒品交易引發債務糾紛。

▲涉嫌擄人的男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，18歲林姓男子與18歲林男（綽號小宇）是高中同學，日前2人有6萬債務糾紛，小宇耍賴不還；28日凌晨2時許，林男找來6人開3車，與小宇約在板橋國慶路，假借要幫他慶生之名，實際是要索討6萬元債務，小宇興沖沖赴約，沒想到當街被擄走，目擊民眾見狀立即報警。

▼2名未成年少年遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區板橋警分局獲報派大批警力前往案發現場，但未發現，立即調閱周遭監視器，鎖定3部涉案車輛；凌晨4時許，警方兵分多路，陸續在土城區公有和平停車場逮捕主嫌林男與謝姓共犯，桃園中壢區緝獲劉、孔2名少年，起獲開山刀、毒品K他命及辣椒槍等物，但被害人小宇卻未尋獲。

警方鍥而不捨，晚間5時許，在宜蘭羅東某旅館逮捕陸姓、周姓、林姓等3名共犯，表示知道被警方鎖定後，已將小宇丟包；晚間6時許，循線在台北市中山區旅館尋獲被害人小宇，目前將帶回分局，釐清6萬債務是否是毒品交易引起的債務糾紛。

▼警方起獲毒品K他命、開山刀及辣椒槍等物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）