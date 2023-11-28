超人氣「GODIVA熱巧克力」回歸！7-11限量開賣　還送超Q杯子磁鐵

▲7-11將在11/29開賣，全台限量開賣50萬杯，鑑賞價99元。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

每人冬天最令人期待的GODIVA熱巧克力回歸了！超商再度攜手GODIVA，將在明日（11/29）開賣冬季限定熱巧克力，一入口就能品嚐到絲滑細緻的口感以及超濃的可可香，全台限量50萬杯、鑑賞價99元，再加碼送GODIVA造型磁鐵，GODIVA迷可要把握機會衝超商開喝。

7-11 CITY CAFE再度攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，嚴選知名巧克力單一產區精品等級巧克力豆「迦納可可」，為非洲具知名與歷史的可可主要產地，擁有厚實甘苦、香氣濃郁、迷人細膩的頂級可可風味；此款冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，自11/29起於7-11限量開賣，每杯鑑賞價99元，限量50萬杯，售完為止，購買同時憑專屬杯套優惠券至全台GODIVA門市再享滿300元折50元優惠。

▲「GODIVA迦納熱巧克力」一入口就能嚐到超濃可可香。



▲只要購買「GODIVA迦納熱巧克力」1杯，就送GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」2款，採盲盒隨機贈送，送完為止。



不僅如此，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」2款，兼具實用與收藏價值。

CITY CAFE自11/29起也同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動，消費者於活動期間購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點、GODIVA迦納熱巧克力每杯贈2點；只需集滿4點加價399元或集滿100點，就能獲得GODIVA經典法蘭絨毛毯(價值1500元，限量共1萬組)，質感配色搭配今年限定熱巧克力設計，寒冷冬天必備。

▲CITY CAFE自11/29起也同步推出小7集點卡「暖冬CITY集點GO」活動，只需集滿4點加價399元或集滿100點，就能獲得GODIVA經典法蘭絨毛毯(價值1500元，限量共1萬組)。



另外，集滿30點以上也可選擇免費換購CITY CAFE指定飲品，包含濃萃美式、厚乳拿鐵、脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵及GODIVA迦納熱巧克力等指定冬季熱飲。

▲冬季限定最新薑汁尬可可手搖杯來了。（圖／喫茶小舖提供，下同）

「喫茶小舖」冬季最新「薑香法芙娜系列」升級登場了，特意選用南投在地老薑結合黑糖作為基底，口感微辣又帶有黑糖香，首推這杯「薑香法芙娜」，是黑糖薑茶與法芙娜100%純可可的組合，巧克力香氣十足，口感濃郁又有層次，還有加入鮮乳坊鮮奶的「薑香法芙娜歐蕾」，更添香醇奶香，即日起正式上市。

▲▼「薑香法芙娜系列」一共有2款飲品選擇。