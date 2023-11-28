漢堡王最新「超殺優惠券」一次看！　爽吃8夯品買1送1、99元套餐

▲漢堡王最新激省優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控準備省一波荷包！人氣速食品牌「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅有「8大夯品買1送1」，像是漢堡、薯條、雞塊等，加碼搶吃個人超省餐，最低只要花99元銅板價就能爽嗑1份套餐，一共有24種優惠任選，現省1794元，12月5日起限時73天開跑。

▲整張優惠券一共祭出24種優惠、現省1794元。

漢堡王祭出最新激省優惠券，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡；加碼吃個人超省餐，其中，3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算到不行。

除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，12月5日起至2024年2月15日限時73天搶吃，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。

▲拿坡里炸雞桶下殺58折起吃。

另，拿坡里即日起至11月30日也祭出炸雞桶優惠，包括「6塊雙饗炸雞桶」下殺63折吃，而「2桶6塊雙饗炸雞桶」則直接打出58折折扣，超狂優惠肯定要搶，炸雞桶內含3隻雞腿、3塊腿排，並提供辣味及原味任選，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定開賣。