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防風林驚見野狗啃屍！他遭連開2槍穿胸慘死　兇煞二審仍判17年

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，一審被判17年，台南高分院承回上訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，一審被判17年，台南高分院駁回上訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區北汕尾，2022年有蚵民在一處防風林中發現一群野狗啃屍，檢警查出是毒販林文宗與吳姓藥腳有毒品糾紛，林男夥同謝、杜2名友人約吳男外出談判，雙方發生爭執，林男憤而持改造手槍朝死者吳男右胸開2槍射殺，事後林男自首，一審判刑17年，案經上訴台南高分院28日駁回上訴維持原判。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，一審被判17年，台南高分院承回上訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2022年10月31日上午10時許，有民眾在北汕尾一處防風林中發現一群野狗聚集，好奇上前查看，竟見狗群竟在啃食人類屍體，嚇得急忙報警，台南市警三分局警方到場後立即拉起封鎖線，死者身體外觀，包括左腳、右手及左手小臂僅剩骨頭，簡直是慘不忍睹。警方擴大搜查周邊可疑人事物，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有2把改造手槍及2顆制式子彈及46顆改造子彈。案發後第一時間，警方立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，一審被判17年，台南高分院承回上訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢警還在調查時，同年月31日下午3時許，犯案的50多歲林文宗自知難逃法網，主動前往警局自首，並親曝案發過程。警方初步了解，林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與41歲的死者吳男過去曾發生過毒品糾紛，10月29日當天2人約出碰面談判。

林男邀約不知情的杜姓男子駕駛林男的小客車、採用林男與同樣不知情的謝姓男子，到台南安南區北安橋下的府安路，接載吳男上車，林男坐在車子副駕駛座、吳男坐在駕駛座後方座位、謝男坐副駕駛座後方座位，29日中午12時半許，車子行經台南七股區往將軍區的台17線北向路段時，雙方在車內一言不合爆發口角，林嫌氣不過，憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍於防風林中。台南地院以林文宗持有槍砲罪判5年2月徒刑、殺人罪判13年、遺棄屍體罪判1年，合併應服刑17年；杜與謝2人以棄屍罪各判10月及8月徒刑。本案上訴台南高分院，合議庭28日上午宣判本案駁回上訴，維持一審原判。

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