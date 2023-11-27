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社會 社會焦點 保障人權

遇搜索裝死拒開門　警一腳踹開！毒鴛鴦家中搜出海洛因+安毒

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方破門而入，發現余男上身赤裸，一旁還躺著妻子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲警分局積極查辦毒品案，上半年4、5月間分別破獲毒販、藥頭各1件毒品案。余姓男子透過網路在后里、神岡一帶販毒，警方持拘票前往住處搜索，查獲海洛因、安非他命等毒品；賴姓男子在后里區與買家約定毒品數量，再將毒品放置在公廁，由買家自行取走，經警方掌握確切證據，將賴男逮捕送辦。賴男日前經法院審判，判刑2年10月，可上訴。

大甲警分局指出，今年5月據報鎖定1名余姓男子（38歲）有販毒嫌疑，經調查發現余男利用通訊軟體在網路發布販毒訊息，以尋找買家，並在后里區及神岡區等地進行販毒。專案小組蒐證後，於5月10日持拘票前往余男神岡區住處搜索。

警方到場敲門告知余男開門配合搜索，但余拒絕開門，警方立即一腳將房門踹開，進屋發現余男上身赤裸，一躺還躺著妻子柯女。警方在場查獲海洛因、安非他命等毒品數包，偵訊後將余男依毒品罪嫌移送偵辦；柯女部分，採尿後驗出毒品陽性反應，訊後函送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在余男住處查獲海洛因、安非他命等毒品數包。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，大甲警方也接獲1名賴姓男子（36歲）在后里區以通訊軟體販售毒品，調查發現，他要求購毒者先到超商購買點數，再將點數回傳，確認收到點數後，賴騎乘機車到市場公廁內放置毒品，從不與購毒者有直接接觸，製造斷點規避警方追查。

不過邪不勝正，專案小組多日蒐證，仍將賴男犯案證據確切掌握，見時機成熟，警方在4月14日持搜索票至賴男后里租屋處執行搜索，當場查獲賴持有安非他命及吸食器等證物，全案經檢察官提起公訴，台中地院依販賣第二級毒品未遂罪，將賴判刑2年10月。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼警方查獲賴男持有安非他命及吸食器。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

大甲警分局偵查隊長陳宗凱呼籲，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，以維護選前治安狀況穩定，提醒民眾切勿以身試法。
 

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大甲毒品販毒

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