前年被砍斷手骨今年遭暴打　老母險死仍幫逆子求情：戒毒就好了

▲劉姓男子前年持刀砍破母親頭部，今年又把母親打到臉腫、肋骨骨折。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

有藥癮的劉姓男子長年啃老過活，前年才因討不到生活費，持刀砍殺70歲老母親被判刑入獄，但劉男出獄後又故態復萌，大半夜把母親從床上拉起來，徒手狂毆半小時，所幸警方獲報及時把人救出，沒想到老母親一再迴護、相信這個獨生子只要戒毒就會好了，台北地檢署檢察官調查後，依對直系血親尊親屬重傷未遂罪起訴，並請法官對累犯的劉男加重其刑。

根據檢警調查，40歲的劉姓男子平常生活都靠家產房租收入，只要錢不夠用，就去市場找擺攤的老母親討生活費，因長期濫用藥物及毒品，情緒控管能力不佳，稍有不順心就拳腳相向，而老母親也對兒子的行為極度包容，永遠逆來順受。

直到2020年間，劉男在市場當眾威脅對老母親不利，路人報警將劉男以現行犯身分逮捕，當時老母親不願提出任何告訴，法院因此依其他相關事證，發出通常保護令，命令劉男不能再對母親實施任何身體上或精神上的侵害行為，但老母親擔心劉男，仍時常送飯給獨子順便幫忙打掃居住環境。

▲劉男曾因在市場當眾威嚇老母親給錢，被路人報警逮捕。（示意圖／Pixabay）

2021年2月6日凌晨，劉男把生活費給搞丟，搭計程車沒錢可付，被載到警察局，老母親接到通知後，只能暫時接劉男回家，沒想到劉男突然失控，拿菜刀猛砍，導致母親頭皮撕裂傷約6公分，左手臂也被砍出現開放性骨折，老母親當場血流如注，逃到屋外求救，警消到場將老母親送醫後，費了一番功夫才突破劉男反鎖家門逮人。

劉男首度面臨牢獄之災時，老母親仍不斷在法庭上幫兒子合理化暴行，向法官求情，希望法官相信，兒子只要去戒毒就會好了，高院最後依違反保護令、傷害直系血親尊親屬等罪，判劉男徒刑1年6月確定。

▲老母親多次遭毆打重傷送醫，仍深信獨生子只要戒毒就會好了，希望法官網開一面。（示意圖／Pexels）

劉男服刑到2022年8月8日執行完畢，卻不知悔改，動不動就伸手向母親要錢，2023年10月28日凌晨，劉男因為討不到錢財花用，把正在床上休息的老母親一把拉起來，接連狂毆重擊老母親的頭、肩、胸、背以及四肢，老母親飽受亂拳攻擊約半小時，倒在地上不醒人事，警方獲報前往救人，老母親送醫後一度因腦出血嚴重，發出病危通知。

再次被醫護人員從鬼門關撿回性命的老母親，臉部血腫、肩頸穿刺傷，頭部外傷，左側第五節、第六節肋骨骨折後，還是不斷向檢警求情，極力迴護獨子，希望司法能放過獨子，但檢察官根據相關事證，認為劉男已涉嫌對直系血親重傷害未遂等罪，依法提起公訴，並請求法官考量劉男的家暴累犯紀錄，加重其刑。