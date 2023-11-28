　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴

▲▼鎚,鐵鎚,鎚子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲喪夫的大嫂為了爭奪家族遺產，找女兒策畫用鐵鎚殺害小姑。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳氏家族第一代過世後，在東區留下數億元的土地，胡姓大嫂為了爭產，找來女兒和2名友人，共謀策畫殺害陳姓小姑，9月間，陳姓小姑回家剛走出電梯，就被人推倒拉到樓梯間用鐵鎚、保鮮膜棍痛毆，鄰居聽到呼救聲報案，警方到場逮捕殺紅了眼的胡姓大嫂，原本在場把風的陳姓姪女（胡的女兒）躲回屋內，仍被警方破門找到，台北地檢署28日依殺人未遂起訴胡等4人。

犯下這起爭產殺人案的胡婦已年近70歲，先前才因出資讓陳姓女兒的奧地利籍男友在台開餐廳，卻爆出冒名偽簽股東案，結果女兒和外籍男友鬧翻分手，胡婦則因偽造文書罪被法院判刑2個月，得易科罰金確定。

除了這起刑案外，胡女和陳姓女兒另外和許多地主、建商有許多複雜的民事官司，因為胡女的亡夫原是台北市東區陳氏家族的長子，在公婆去世後，除了一塊上百坪的土地與建商談成合建外，陳家4名兄妹對遺產如何處置始終無法達成共識。

由於陳氏家族在台親人都住在同一社區，彼此熟悉進入作息時間，9月間，胡婦先請楊姓友人載她去買鐵鎚，然後與陳姓女兒等人進入社區埋伏，等被害小姑走出電梯後，立刻由胡婦持鐵鎚朝小姑頭部猛擊，並直接將頭破血流的小姑推、拉到逃生用樓梯間，持續狂敲猛打。

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被害大嫂頭部受傷嚴重，一度進入加護病房急救，現仍需擔心後遺症。（示意圖／pixabay）

因被害小姑驚聲呼救，同層樓鄰居開門查看後，除了喝斥住手外，馬上報警到場，信義分局警員抵達時，被害小姑倒臥血泊中，已是奄奄一息，被緊急送依進入加護病房，好不容易才救回一命，目前仍須定期回診確認腦部是否有後遺症。

而在命案現場被逮的除了胡婦外，胡婦的女兒、被害人的姪女則是被鄰居喝斥嚇到，躲回家裡，仍被警方循線破門逮到，檢警搜出另個疑為凶器之一的保鮮膜棍，並查扣這對母女的手機，查閱通聯、訊息對話紀錄，赫然發現這是一場有計畫的謀財害命，循線找到協助接應、把風的楊姓、詹姓男子。

檢察官調查發現，被害人早就向法院聲請保護令獲准，要求胡婦母女不得接近騷擾，但胡婦不管禁令，明知頭部是人體重要器官部位，卻毫不留情地多次持鐵鎚猛敲被害人，殺人意圖明顯，而在場協助把風的女兒也算是共同正犯，連同楊姓、詹姓男子分別依違反保護令、殺人未遂等罪嫌提起公訴。

ET快訊
搭計程車沒錢！港短裙妹「脫內褲當車資」　網嚇：有陷阱
買丹丹漢堡「喝到濾網」！業者認錯還被逮到缺失　衛生局開罰
炎亞綸回歸《嗨！營業中》？　官方宣布第3季班底
爽中500元載具獎　隔天再開APP沒了！釣出苦主解答
除濕機運轉突自燃狂燒！快確認家中廠牌型號…54款不符安檢
快訊／法國情侶來台　登山失聯找到了
LIVE／蔡尚樺分手交大仔仔秘戀T1球員　誰開2億要柯當副手
快訊／高雄工人遭活埋受困！　緊急搜救中
台中購物節最大咖也中獎！　盧秀燕霸氣全捐了
洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了！砸百萬剛開1年爆收攤
快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國民黨質疑博士論文抄襲　陳亭妃控誹謗：你們立委幫我寫問卷

全倒片！彰化女騎士路口想迴轉突鬼切　直行機車閃不過撞上

快訊／法國情侶「彎刀縱走」失聯第3天！　直升機找到人了

4千網購手錶+相機竟收到濕紙巾　賣家傳報案單...警也差點被騙

快訊／高雄驚傳工安意外！1工人遭活埋受困　緊急搜救中

高雄男遇警盤查當街脫褲露鳥竟沒事　不起訴理由曝

《四樓的天堂》推拿顧問汪世展涉嫌猥褻女按摩師　再遭判10月

快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客受傷送醫

快訊／高雄汽車保養廠大火！恐怖濃煙狂竄　延燒5間鐵皮屋

爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

國民黨質疑博士論文抄襲　陳亭妃控誹謗：你們立委幫我寫問卷

全倒片！彰化女騎士路口想迴轉突鬼切　直行機車閃不過撞上

快訊／法國情侶「彎刀縱走」失聯第3天！　直升機找到人了

4千網購手錶+相機竟收到濕紙巾　賣家傳報案單...警也差點被騙

快訊／高雄驚傳工安意外！1工人遭活埋受困　緊急搜救中

高雄男遇警盤查當街脫褲露鳥竟沒事　不起訴理由曝

《四樓的天堂》推拿顧問汪世展涉嫌猥褻女按摩師　再遭判10月

快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客受傷送醫

快訊／高雄汽車保養廠大火！恐怖濃煙狂竄　延燒5間鐵皮屋

爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴

樂園飄雪了！變身夢幻聖誕世界　變裝來玩只要299元

葉元之看板繪畫中　「柯文哲變趙少康」2小時成果搶先看

6組「台韓藝人」超強同框！許光漢登上IU IG版面、合體LE SSERAFIM　

56歲美魔女突體虛無力！　「機場攤坐在地」險搭輪椅通關

瑜伽老師太色！操控女性奪財也要肉體　稱外遇對象「前世情人」

阿本頭痛驚罹腦瘤！41歲遭醫宣判「非死即殘」　最糟後果：眼球爆出來

全球首例　阿聯酋航空A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班

GD連3次陰性≠無嫌疑！　警方緊咬他不放：有追加調查必要

南韓政府出手！　新法要求航空公司警告乘客「禁止亂開逃生門」

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》外傳小說台灣將發售　百合日常細膩再現

社會熱門新聞

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

即／中華郵政台北郵件處理中心墜樓！　女同仁送醫亡

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

看A片淫聲擾人被打死　狠室友怨「講不聽」

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

快訊／通化街市場突傳巨響！1人躺遮雨棚死亡

嘉義民雄死亡車禍！女大生頭部重創不治

即／法國情侶「彎刀縱走」失聯！　找到人了

即／北市愛國東路墜樓！女倒臥平台命危

苗栗惡火奪5命！繼父悲曝：才離家創業一年半

即／高雄工安意外！1工人遭活埋受困

清潔婦零防護站20樓外打掃　勞檢處要罰了

更多熱門

相關新聞

防風林驚見野狗啃屍　他遭連開2槍穿胸慘死

防風林驚見野狗啃屍　他遭連開2槍穿胸慘死

台南市安南區北汕尾，2022年有蚵民在一處防風林中發現一群野狗啃屍，檢警查出是毒販林文宗與吳姓藥腳有毒品糾紛，林男夥同謝、杜2名友人約吳男外出談判，雙方發生爭執，林男憤而持改造手槍朝死者吳男右胸開2槍射殺，事後林男自首，一審判刑17年，案經上訴台南高分院28日駁回上訴維持原判。

信義區「逾80處耶誕燈飾」12/1全點亮

信義區「逾80處耶誕燈飾」12/1全點亮

遭啃老獨子爆打險沒命　老母險死仍幫逆子求情

遭啃老獨子爆打險沒命　老母險死仍幫逆子求情

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

他狂毆姊男友「吐血昏迷亡」　判賠217萬

他狂毆姊男友「吐血昏迷亡」　判賠217萬

關鍵字：

家族地主爭產鐵鎚姑嫂姪女信義區保護令殺人未遂預謀

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

林襄10年前照片遭翻出！　

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

邰智源「按時送名牌」！

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

漸凍人網紅卓君逝世享年40歲！靠3根手指直播帶貨

媒體人曝「柯P民調」最大警訊　網喊：侯康贏到爛

味全33歲外野手高孝儀宣布引退

「肺炎黴漿菌」10大QA　咳嗽數月停不了

學童吊點滴寫作業　陸電動車老闆嘆：要這樣捲嗎

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面