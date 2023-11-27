陳其邁裝「黃捷擋泥板」合體本人騎車　網狂敲碗快出市長版

▲陳其邁裝「黃捷擋泥板」，合體本人騎車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄第六選區立委激戰，高雄市長陳其邁力挺民進黨立委參選人黃捷，在自己的社群po出兩人騎著「黃捷擋泥板」的機車影片，還跟上流行寫下「最怕看不見你的車尾燈」，不少網友笑說「代言不輸郭富城」。不過，黃捷對手、喜樂島立委參選人郭倍宏則大酸「政治網紅」現象，不用腳踏實地的網紅當立委好嗎？

在陳其邁po出的影片中，他不僅親自裝上黃捷擋泥板，還與黃捷騎著裝上擋泥板的機車上路，只見兩人默契十足、表情生動，短短20秒的內容，節奏輕巧活潑，讓網友笑說「兩位考慮代言機車嗎」、「邁邁不輸郭富城」、「超強擋泥板廣告」、「市長也可以出擋泥板嗎？」

▲陳其邁說，黃捷這次推出的競選商品，相當有創意且活潑，也有正面的意義。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，很難得看到市長有這麼逗趣的時候，居然也這麼捧場她的擋泥板，讓她蠻開心。她說，其實是市長想到的點子，因為很多人跑去問市長怎麼買擋泥板，於是他提到乾脆我們拍個宣傳片，告訴大家怎麼買，他就不用一直代答，同時也一同呼籲大家重視交通安全，確保市民出入都能行車平安，才是最重要的。

▲郭倍宏大酸「政治網紅」，嗆從事演藝工作更適合。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，郭倍宏則在臉書談論「政治網紅」現象，他提到「政治網紅」應該是從2014年柯文哲崛起後出現的東西，從此如雨後春筍般冒出來。大家拼命在網路社群經營形象，這類政治網紅的共同點就是粉絲數量驚人，愛玩搞笑互動梗，沒有論述主張，只有迎合網路世代的歡樂梗，很綜藝化的，所以在網路世界越來越受歡迎。

「明年的總統大選正是考驗這種獨特的政治網紅能否生存的關鍵時刻」，郭倍宏狠酸，「我們的選區正好也有一位政治網紅，靠取悅網友、譁眾取寵為主路線」，靠想像高雄第六選區有90%都是年輕粉絲網友，中老年選票好像全不見了。他問各位選民，政治網紅真的是我們第六選區要的國會議員嗎？直言「網紅從事演藝工作更適合」。