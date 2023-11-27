雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

▲候選人丁學忠在朝天宮董事長、副議長蔡咏锝、立委林文瑞、議長黃凱等人先陪同下到北港朝天宮上香祈福再回到造勢大會場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣海線立委候選人丁學忠與總援會總會長、副議長蔡咏鍀強強聯合，於北港舉行競選聯合服務處暨大北港地區造勢大會，呼籲鄉親明年總統、立委選舉團結一致，總統支持侯友宜、區域立委投給丁學忠、政黨票投給國民黨，從中央到地方連成一線，配合最認真的張麗善縣長加速雲林建設，翻轉大北港地區的未來。

現場逾2000名鄉親熱情回應，現場當蒜、當蒜聲震天。立委候選人丁學忠表示，他進入國會一定會全力替大北港區爭取各項建設，力拚觀光與經濟，解決淹水、就業與光電爭議等問題，讓人口能夠回流，大北港地區風華再現，加速前進，之前的人做不到、做不好的事，他一定能夠解決。

立委候選人丁學忠強強聯合大北港競選服務處暨大北地區造勢大會場，縣長張麗善、前縣長張榮味、立委林文瑞、國民黨不分區立委提名人謝龍介、張嘉郡、競選總部主任委員、縣議會議長黃凱、後援會總會長、縣議會副議長蔡咏锝等人助講，包括議會誠信黨團總召黃文祥等20多位議員等與來自大北港區支持鄉親將會場擠的水泄不通。

蔡咏鍀表示，從政以來就是希望北港能夠風華再現，但除了縣長張麗善大力支持外，他真的找不到資源，讓他充滿了無力感，大北港區議員從七席減少到六席，到現在剩下五席，這因為我們北港人口數一直減少，我相信未來有丁學忠進入國會，與縣長張麗善配合爭取資源，包括北港、口湖、水林都能夠大發展，讓年輕人能夠留鄉返鄉就業，讓年輕人願意多生幾個小孩。

候選人丁學忠指出，大北港地區是不僅是宗教文化聖地，更是人文薈萃福地，每年有超過800萬人次香客、遊客，在這樣的基礎上，我們加速開發、活化北港糖廠周邊地區，爭取國際級旅宿業進駐，促進觀光升級；將口湖、水林等雲林海線11鄉鎮觀光亮點串成觀光珍珠項鍊，結合山線旅遊景點，讓大北港區成為雲林新觀光火車頭，讓觀光加倍，經濟加值。

候選人丁學忠表示，大北港地區不但需要觀光發展，需要透過智慧科技來改善農業、漁業及養殖業的環境，提高農漁產品經濟價值，同時需要有科技創新產業園區，提供就業機會，讓年輕人可以回來家鄉、留在家鄉找到工作，賺到錢，他一定要加速推動大北港科技產業園區建置，還要把科技園區延伸到水林，有更周全完善的發展藍圖，不僅帶動水林、口湖發展。

候選人丁學忠進一步指出，大北港地區欠缺一條能夠連接國道、高鐵雲林站的快速道路，完成雲林生活圈交通網絡最後拚圖，他一定與縣府、議會全力合作，向中央爭取沿著北港溪岸闢建快速道路，打開大北港地區的交通，讓鄉親搭高鐵回家、出外，攏有一條舒適、快速的道路，這條道路同時也將紓解北港市區內交通擁塞的問題。