遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

▲台中市議員蔡耀頡。（資料照／蔡耀頡提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨今（27）日舉行記者會，踢爆民進黨台中市議員蔡耀頡始亂終棄、棄養母女，質疑「性Lie台灣再+1」。對此，當事人蔡耀頡發布5點聲明表示，因為多次受到威脅，只得委請律師提出親子關係確認以及恐嚇告訴，一直以來選擇沉默是希望能以司法途徑來保護孩子的權益，但相關不實報導已涉及誹謗及公然侮辱，不排除提告。

國民黨立委參選人林家興、羅廷瑋、李明璇、民眾黨立委參選人蔡壁如，今天上午與當事人共同舉行記者會，質疑蔡耀頡始亂終棄、棄養母女，呼籲民進黨出來面對，不要再漠視這位求助無門的單親媽媽所承受的苦難。

羅廷瑋指出，蔡耀頡前年離婚後認識當事者C女，去年C女懷孕3個月，並由蔡簽訂月子中心合約，但孩子出生後，蔡不久便說要分手，今年1月20日雙方簽了撫養協議書，接著民進黨立委參選人江肇國開始參選立委，蔡便不斷告訴C女為了陪江競選而無法回家，以此藉口疏遠C女，而C女當時曾聯繫江求助，但只獲得推託。

當事人也指控，蔡耀頡不撫養、不負責，一下說要確認親子關係，一下又要搶監護權，從孩子出生後不論遇到什麼事，蔡耀頡全部都拿「忙選舉」來當藉口，坐完月子就被分手。

對此，蔡耀頡透過臉書發布5點聲明回應，他表示，「近日因本人的私人情感問題，佔用了媒體的珍貴版面，我在這裡表示歉意，耀頡雖然身為民意代表，但是涉及私領域及個人情感的細節，還是希望大家能給我們空間」。

蔡耀頡說明，針對有些不符事實的指控說明如下：第一，他並未擔任民進黨賴清德總統參選人、江肇國立委參選人競選總部的競選幹部職務，很遺憾有心人士選在這個時候召開記者會，讓私領域個人情感事件和孩子的權益，變成選舉舞台與政治鬥爭工具。

蔡耀頡說，他過去確實曾與C小姐交往過，針對孩子的撫養也給予協助，很遺憾的是，雙方在孩子撫養問題上多次溝通，遲未達成共識；第三，無奈在未達成共識外，甚至多次受到威脅，只得委請律師提出親子關係確認以及恐嚇告訴，希望透過司法途徑來解決及保障孩子的撫養義務。

蔡耀頡說表示，第四，本案既已進入司法程序，也呼籲C小姐能夠出庭共同面對，他將靜待司法判決，爾後不再做任何回應；第五，一直以來選擇沉默是希望能以司法途徑來保護孩子的權益，但相關不實報導及言論已涉及誹謗及公然侮辱，他不排除提起刑事告訴之方式保障自身權益。