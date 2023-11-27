江啟臣競總成立藍營大咖齊聚！侯友宜：並肩作戰讓台中再進步

▲江啟臣競選總部成立，藍營大咖齊聚展現，侯友宜向選民喊話，並肩作戰讓台中再進步。（圖／江啟臣競總提供）



記者游瓊華／台中報導

立委登記即止，選戰倒數進入白熱化階段，江啟臣昨(26)日在豐原田心公園舉行競選總部成立大會，現場湧進超過3500名鄉親以行動力挺；政壇大咖包括前總統馬英九、前立法院長王金平、前台中市長胡志強、台中市長盧秀燕，以及總統候選人侯友宜都出席成立大會，為江啟臣打氣加油。

活動現場熱鬧滾滾，王金平致贈江啟臣寓意當選的「蒜頭」，前資政廖了以則是送上包中的「粽子」，胡志強帶來好彩頭的「菜頭」，祝福江啟臣博得好彩頭、「凍蒜包中」成功連任；盧秀燕為江啟臣披掛彩帶，馬英九授予戰旗，現場凍蒜呼聲不斷，江啟臣與侯友宜在所有人的簇擁中攜手進場，向現場所有鄉親致意。

▲藍營大咖齊聚江啟臣競選總部，為其造勢。（圖／江啟臣競總提供）



侯友宜致詞時表示，他雖然不太會說話，但他相信只要會做事大家都能感受到，過去43年來他始終以保護台灣為重任，未來他也將秉持初心保護台灣守護所有國人，侯友宜也再次感謝江啟臣先前陪同他出訪美國，一起扮演和平地促進者，他也再次感謝江啟臣國防外交專業的建議，最後他強調執政不要分藍色，更不能分大小眼，人民的需要才是根本，他未來也將與江啟臣並肩作戰，讓台中再進步，讓江啟臣入國會，侯友宜入總統府，政黨票投國民黨，讓國民黨國會過半，翻轉台灣。

▲江啟臣競總成立，現場湧入大批支持者。（圖／江啟臣競總提供）

江啟臣表示，12年前他也站在台上向大家懇託，現在他懷抱一樣的心情，堅守返鄉服務的從政初衷，努力拚搏就是希望讓豐原山城更好，他也趁機會向鄉親報告這些年來的服務成果，包括國道四號豐潭段、台三線路平專案還有校園危老校舍的改建，但他強調這些都還不夠，他也向鄉親保證會繼續監督東豐快復建進度，讓山城鄉親有一條快速便捷的返家之路。

▲江啟臣高舉戰旗，呼籲選民務必用選票抵制貪贓妄法的民進黨。（圖／江啟臣競總提供）



此外，江啟臣也提到，面對高齡少子化的問題，他希望為還能與侯友宜攜手完成80歲以上長者，70歲以上癌症二期長者申請外籍看護免巴氏量表的政策；最後江啟臣也再次向鄉親懇託，「這次選舉不只將影響我們的未來，也會影響你的孩子、孫子，請大家務必用選票抵制貪贓妄法的民進黨，明年1/13讓他繼續為鄉親服務，也要支持侯康配，讓我們用選票許自己一個「好康」的未來。」