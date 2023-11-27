林國春宣布「開房間片」送私人鑑定　鄭文燦3點聲明：已提告

▲王鴻薇（右）與林國春（左）今天上午共同舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇與立委參選人林國春今（27）宣布，將「自費」鑑定疑似行政院副院長鄭文燦開房間影片，點名「鄭文燦完全就是心虛，律師、證物都準備好了，歡迎提告」。對此，鄭文燦辦公室發布3點聲明，批評林國春為了選舉，任意抹黑栽贓，卻從未提出有效證據，已請律師提出告訴，遏止造謠。

王鴻薇今天上午開記者會批評，影片已於10月26日親自交給法務部調查，但法務部迄今仍未回覆，明明很快可還鄭文燦清白的事情，為何近1個月仍無聲無息？林國春也說，會拖這麼久真的非常詭異，法務部是否有政治考量？

林國春指出，他會把鄭文燦4部影片、3張照片，送交給民間的鑑定公司進行真偽鑑定，透過鑑定維護政府的聲譽，是最好的辦法，如果法務部拖著不做，他自己來做，到時候也會提供給鄭文燦與相關單位資料，讓案件盡早破案。

對此，鄭文燦辦公室澄清3點聲明：第一，關於網路流傳的影像，鄭文燦副院長已多次公開聲明影中人不是他本人，並委請律師提告，由司法機關查明影片來源、還原真相。

鄭文燦辦公室表示，第二，2011年鄭副院長與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有林國春任意指控的情節；第三，林國春為了選舉，任意抹黑栽贓，卻從未提出有效證據，鄭副院長已請律師提出告訴，遏止造謠。