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社會 社會焦點 保障人權

帳篷燒炭取暖1死2傷！竹縣府強化安全宣導　持續輔導露營場合法化

▲▼有民眾在帳棚內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲尖石鄉露營區有民眾在帳棚內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒，釀成1死2傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣尖石鄉一處露營民宿26日傳出憾事，警方初步調查，羅姓母女3人到該處營區露營，疑似入夜後山區溫度低，因此羅女在帳篷內燃燒木炭取暖，未料竟一氧化碳中毒，導致媽媽羅女死亡、2名女兒則是中毒送醫。對此，新竹縣府今(27日)表達遺憾，並提醒民眾冬季露營取暖方式應注意安全，縣府亦會透過座談、輔導露營場取得合法化。

新竹縣政府交通旅遊處長戴志君指出，自中央去(111)年7月通過露營場要點後。新竹縣政府旋即積極輔導轄內露營場業者申請合法，建立專業輔導團、提供Line@諮詢、電話專線服務和全面盤點調查縣內露營場資料等。並於尖石、五峰、橫山、峨眉、關西等地陸續辦理8場座談會，累積共超過300人、150家業者參加，以及34場下鄉一對一輔導工作坊。目前已有超過110家業者依據露營場管理要點遞件申請合法化，縣府也將持續進行輔導。

戴處長表示，天氣逐漸寒冷，呼籲冬天至山區露營的民眾，切勿在營帳內以炭火方式取暖，密閉且空氣不流通的情況下，容易造成憾事發生。建議民眾採取物理方式取暖方式，例如使用熱水袋、暖暖包等，另外也可準備充足的保暖衣物、棉被等。

戴處長接著表示，除向民眾宣導呼籲外，也會對露營場業者進行宣導，請業者在民眾入住前針對各種安全注意事項進行宣達，以雙管齊下的作法讓民眾、業者都能放鬆享受在大自然下露營的氛圍。新竹縣消防局也派遣尖石、五峰分隊於轄區內民宿及露營區，對業者強化一氧化碳相關宣導，以避免憾事發生。

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