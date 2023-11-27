10度低溫燒炭取暖釀1死！倖存姊妹花現況曝　將接受高壓氧治療

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

桃園一名40多歲的羅姓母親25日帶著13歲雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜溫度僅剩10度，將炭火台拿到帳篷內取暖，釀成一氧化碳中毒，26日下午被營區人員發現緊急送醫，仍釀成母親身亡的慘劇，目前2名女兒已恢復意識，將安排高壓氧治療，減少後遺症發生機率。

▲新竹母女3人露營燒炭取暖釀成一氧化碳中毒，2名女兒送醫治療已恢復意識。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



台北榮總新竹分院說明，昨天下午4時許，雙胞胎姊妹送抵急診室時意識模糊，檢查發現2人一氧化碳中毒，且有心肌缺氧的現象，經評估建議需安排接受高壓氧治療，以減少遲發性神經精神症候群（delayed neuropsychiatric syndrome） 後遺症發生的機率，經和家屬討論，家屬要求轉診至其他醫院持續追蹤治療。

院方表示，一氧化碳主要是因為燃燒不完全而產生，中毒後的症狀不易被察覺，主要會有頭痛，頭暈和嘔吐等症狀，嚴重的話會意識不清甚至死亡，還會有遲發性神經精神症候群（delayed neuropsychiatric syndrome） 的後遺症，所以需要多加注意。

▲榮總新竹分院李國瑋主任表示，2人有心肌缺氧情形，需接受高壓氧治療。



秋冬時節是容易發生一氧化碳中毒的季節，使用熱水器，瓦斯和木炭時，應該注意空氣流通，若有頭痛，頭暈和嘔吐等身體不適等症狀，應馬上停止熱水器，瓦斯和木炭的使用，並打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打電話求救。