露營老手帳篷燒炭取暖釀悲！前夫感謝營地業者：及早發現救2女兒

記者陸運陞／新竹報導

新竹縣尖石鄉昨天（26日）一處露營民宿發生一起憾事。初步了解，羅姓母女3人，前天（25日）到該處露營區搭帳露營，疑似入夜後山區氣溫驟降，在帳篷內燒炭取暖，引發一氧化碳中毒，導致羅母死亡、2名女兒昏迷送醫。下午檢察官會同家屬相驗，家屬表示，才看到臉書開心出遊，沒想到會發生這種事。

▲新竹尖石發生露營燒炭取暖意外，檢察官會同死者家屬相驗。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，從事美容業的羅母與前夫生下1子2女，離婚後獨自扶養3名子女，平時就熱愛戶外活動，時常帶子女出門露營過夜，所以累績不少露營經驗，還可以獨立搭起高階帳篷（熊帳），並購買許多專業露營器材；兒子表示，要不是煤氣爐沒油了，改用木炭取暖，也不會發生這件事。

▲死者兒子表示，才看到母親在臉書貼開心出遊的照片，沒想到發生這樣的意外。（圖／記者陸運陞攝）

目前在台中某所大學三年級的大兒子，就讀建築相關科系。他表示，以前就常與父、母親及妹妹去露營，因為到台中念書住校，才比較少與母親、妹妹一起出遊。昨天接到父親通知，才知道母親與妹妹發生事情，他透露，前天才看到母親將出遊照片貼在臉書，沒想到發生這件事。

從事裝潢工作的前夫表示，之前一家人就常一起露營，離婚後也常一起出門，有連續假期或是過年，還會從南部開始環島露營。這次因為手頭上有工作忙碌，才沒一起參加。對於營地業者並無怨言，也感謝業者能及時發現異狀，讓他2個女兒能順利獲救。營地業者也到場，但不願多做表示。

▲檢察官會同死者家屬相驗，營地業者也到場，不願做任何表示。（圖／記者陸運陞攝）