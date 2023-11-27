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柯文哲說「目前台灣醫療衛生支出6.6%，韓國接近9%，日本是11%」？

柯文哲說「目前台灣醫療衛生支出6.6%，韓國接近9%，日本是11%」？（圖／台灣事實查核中心）

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

健保永續經營、提升醫療品質、長照服務等都是民眾關心議題，也關係到全國國民的健康。各總統參選人自9月起陸續發表醫療政見，醫療保健相關政策也成為攻防重點之一。

查證摘要

針對柯文哲9月6日在國政說明會中提到「我們現在醫療衛生支出，台灣是6.6%，韓國已經接近9%了，日本是11%......大概OECD國家是9.7%」，經查：

一、柯文哲在國政記者會引用的2021年國民醫療衛生支出（NHE）占國民生產毛額數字（GDP）比重，與OECD公布數字並不符合，其中，葡萄牙、日本兩國數字，可能是錯誤引用經常性醫療保健支出（CHE）占GDP比重。

二、專家指出，台灣醫療資源投入比較少、經常性醫療保健支出占GDP比重較低是事實，這會造成部分藥品退出市場、患者無法使用醫療新科技等，與醫療品質、國民健康具有相關性。

三、衛福部統計處說明，許多OECD國家硬體建設已經完備，較少新建醫院，因此不一定會做NHE統計；不過，台灣醫療建設仍在持續發展，除CHE統計外，也會使用NHE的統計。

專家表示，由於OECD國家醫療支出統計皆以CHE為基礎，以CHE數據來做跨國比較較為合適。

查證結果：論述確有事實基礎，但其資料與所查不完全相符。

相較日、韓，台灣醫療資源投入的確偏低，但柯文哲引用的數據與OECD資料庫不完全相符。

柯文哲的話來自哪裡？

民眾黨總統提名人柯文哲於2023年9月6日召開國政說明會。他表示，相較於日本、韓國，台灣醫療成績不好的真正原因是錢太少了，「我們現在醫療衛生支出，在小英上任的時候是 6.2%，本來說要達到7%，其實到最後，我們現在台灣是6.6%，韓國已經接近9%了，日本是11%......大概OECD國家是9.7%」。

資料來源：2023年9月6日柯文哲國政說明會

查核過程

查核點、柯文哲稱「台灣醫療衛生支出占GDP比重為6.6%，低於日本11%、韓國接近9%，OECD國家約為9.7%」？

數字從何而來？

柯文哲在國政說明會上，列出台灣2021年國民醫療保健支出（National Health Expenditure, HNE）占GDP比重為6.6%，並與美國（17%）、葡萄牙（11.1%）、日本（11%）、韓國（8%）、OECD國家平均值（9.7%）比較。

柯文哲說「目前台灣醫療衛生支出6.6%，韓國接近9%，日本是11%」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖1：柯文哲國政說明會擷圖

查核中心查詢OECD統計資料庫，可查到2021年NHE占GDPHealth expenditure and financing比重為美國18%、韓國9.7%，葡萄牙及日本則缺乏數據；查核中心將19個有提供NHE數據的OECD國家平均計算後，其平均值為9.9%。而根據衛生福利部統計，2021年台灣HNE占GDP比重數字為6.56%。

查核中心也在OECD統計資料庫查詢2021年上述國家的經常性醫療保健支出（Current Health Expenditure, CHE）占GDP比重，可查到美國17.4%、葡萄牙11.1%、日本11.3%、韓國9.3%；而根據衛福部統計，2021年台灣CHE占GDP比重為6.1%。

柯文哲說「目前台灣醫療衛生支出6.6%，韓國接近9%，日本是11%」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖2：柯文哲與OECD公布2021年統計數字比較表（台灣事實查核中心製表）

比對以上統計數據，柯文哲在國政記者會引用的NHE數字與OECD公布數字並不完全符合，其中，葡萄牙、日本兩國數字，是把「CHE占GDP比重，誤視為NHE占GDP比重。

國民醫療保健支出（NHE）和經常性醫療保健支出（CHE）有何不同？國際間比較應採用哪個數字？

陽明交通大學公共衛生研究所教授蒲正筠表示，NHE指的是「國民醫療保健支出」，其資本形成包括政府部門醫療保健支出之資本門與醫療保健業之資本形成，而CHE則是「經常性醫療保健支出」，不包括資本形成。

蒲正筠表示，由於OECD國家醫療支出統計大多以CHE為基礎，國際比較時建議採用CHE數據，方能與他國站在同一基準。她指出，各國的醫療制度、國情、文化、社經地位等不同，估算方法和結果會有異同及政策性，而國際數據通則採用A System of Health Accounts（SHA）之國際標準估算及分類，目前台灣公布的NHE具重要本土政策意涵，但不利於國際比較。

衛福部統計處說明，許多OECD國家硬體建設已經完備，較少新建醫院，因此不一定會做NHE統計；不過，台灣醫療建設仍在持續發展，因此除CHE統計外，也會做NHE的統計。

蔡英文上任時醫療保健支出占GDP比重為何？有提到要把醫療保健支出提高至7%嗎？

根據衛福部的統計，NHE占GDP比重從2015年的6.17%逐年增加，到2020年提升為6.65%，不過2021年略下滑至6.56%。

另外，查核中心檢視2015年蔡英文競選總統時，於2015年8月23日發布的三大醫療政見，其中一項為「醫療保健支出合理成長，且成長率不低於GDP成長率」，但並未提到要將比重提高至7%。

據國內媒體報導，蔡英文在出席全國醫師後援會造勢場合時，有醫師當著蔡英文的面建議，希望能將國民醫療保健支出占GDP比重提高到7.5%；不過，蔡英文僅承諾「合理成長」，不得低於GDP的成長率。蔡英文當時表示，她知道大家認為合理的目標是GDP的7.5%，這等於是每年要多支出1400億，但這幾年政府財政虛弱，所以要按部就班，要大幅增加支出，也必須先把財政的病給醫好。

經常性醫療保健支出與醫療品質有因果關係嗎？

專長醫療經濟學的政治大學財政學系教授連賢明表示，台灣醫療資源投入比較少、經常性醫療保健支出占GDP比重較低是事實，雖然沒有充分數據能證明其因果關係，但觀察日本、韓國的預期壽命及該國CHE占GDP比重等數據可知，CHE費用高低與醫療品質、國民健康的確有相關性。

連賢明表示，從數據上來看，台灣的醫療品質並不如大家想像得那麼好。觀察全世界各國，一般而言經常性醫療保健支出的投入多，醫療品質也會比較好；投入金額低，醫療品質可能就會比較差。

蒲正筠也指出，以2021年的統計來說，台灣CHE占GDP比重僅6.1%，與日本11.3%、韓國9.3%、加拿大12.3%相較算是非常低；在OECD國家中，數字與台灣相近或較低的僅有墨西哥6.1%、盧森堡5.7%、土耳其4.6%。

她說明，台灣健保給付偏低以及在醫療保健方面投入不夠，可能導致部分藥品退出市場、患者無法使用醫療新科技等後果。醫療保健支出費用高低與醫療品質之間，的確具有相關性。

補充資料

專家見解：如何提高經常性醫療保健支出？錢從哪裡來？

蒲正筠表示，想要提高經常性醫療保健支出（CHE）金額，有以下幾種方式。

第一，如果經費不夠，可考慮用稅收挹注；第二，政府可強調醫療服務所創造的價值，提升民眾對醫療的願付價值（willingness to pay）；第三，推動差額負擔，讓付得起的人多付錢購買醫療服務，但不能有醫療品質和療效差異，否則僅有有錢人可以得到較高品質或療效的醫療違背健保精神。

蒲正筠表示，要將CHE占GDP比重由目前的6.1%提升至7%或8%，這都是上千億元的規模，無論任何人當選總統都不可能馬上做到，必須朝「讓社會了解醫療的價值」的方向逐步推動；而健保的改革也是刻不容緩，因為過低給付可能造成血汗醫護，醫護在過勞情況下發生醫療疏失、影響醫療品質等後果，都是可以想見的。

連賢明也表示，除了減少健保的浪費、調整健保費率、拉高上限以增加健保收入以外，政府的投入也很重要，例如可以從稅收裡撥一筆錢投入，才有辦法拉高CHE占GDP的比重。

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關鍵字：

事實查核柯文哲2024總統2024柯文哲

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